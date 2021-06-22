Футболистов сборной России предложили лишить звания мастеров спорта

В понедельник российская команда уступила датчанам со счетом 1:4 в матче третьего тура группового этапа и заняла последнее место в группе, лишившись шансов на выход в плей-офф турнира.

«Что эти мастера в кавычках принесли нам на чемпионате Европы? Один позор! Этих футболистов нужно лишить всех пенсий и званий. Они должны покаяться, но у нашего главного тренера всегда самодовольная морда. Мы можем походить по дворам и найти ребят, которые будут больше достойны звания мастеров спорта», — заявил Малинкович в интервью «Спорт-Экспрессу».