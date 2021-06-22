На Украине призвали отобрать у Санкт-Петербурга оставшиеся матчи Евро
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратился в УЕФА с просьбой перенести из
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратился в УЕФА с просьбой перенести из
«Обратился в УЕФА с просьбой перенести матчи Евро-2020 из
Сборная России сыграла два матча на стадионе в Санкт-Петербурге: 12 июня команда уступила сборной Бельгии (0:3), а 16 июня переиграла команду Финляндии (1:0). В понедельник россияне уступили датчанам (1:4) и вылетели с турнира.