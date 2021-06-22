На Украине призвали отобрать у Санкт-Петербурга оставшиеся матчи Евро

«Обратился в УЕФА с просьбой перенести матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга в связи с новой волной коронавируса в России. Учитывая, что значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в России представляет угрозу жизням болельщиков и участников чемпионата Европы по футболу, просьба рассмотреть вопрос о переносе матчей из Санкт-Петербурга в другие города», — написал Гончаренко в Facebook.