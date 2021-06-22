В Кремле оценили выступление сборной России на Евро-2020

11 июня - 11 июля 2021
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал результат сборной России на чемпионате Европы.
— Выступление неудачное, — сказал Песков.
Также пресс-секретарь сообщил, следил ли глава государства за матчем национальной команды против Дании (1:4). — Следили, разумеется, все, — добавил пресс-секретарь.
Напомним, сборная России после поражения от Дании заняла последнее место в группе B и завершила выступление на Евро. Датчане вышли в 1/8 финала турнира, где сыграют с Уэльсом.