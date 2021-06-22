«Евро — это фантастика. Теперь знаю, сколько нужно работать, чтобы соответствовать»: Максим Мухин — о чемпионате Европы

— Мы разочарованы результатом выступления на Евро, — сказал Мухин. — Сборная очень хотела выйти из группы, в Австрии хорошо подготовилась к турниру. По себе знаю, что все игроки отлично чувствовали себя с точки зрения функционального состояния. К сожалению, соперников более высокого уровня победить не удалось. Я очень благодарен тренерскому штабу и лично главному тренеру за то, что доверили мне место в заявке на турнир. Еще несколько месяцев назад даже не мог об этом мечтать, а тут не только поехал на чемпионат Европы, но и выходил на поле.