«Даже Клопп и Гвардиола провалились бы со сборной России». Реднапп разносит наш футбол

— Вы смотрели матч России с Данией? — вопрос Реднаппу.

— Да, конечно. Мне очень понравилась датская команда. Они играли со страстью, явно хотели выйти в плей-офф и заслуженно сделали это.

— А что думаете об игре сборной России?

— Очень-очень разочаровывающая игра. Я расстроен, что у вас такая большая страна — и нет хороших футболистов. Какое у России население? 200 миллионов?

— 140.

— Это очень много. Главная причина того, что вы не вышли из группы, — низкое качество игроков. Вчера ваш футболист просто подарил датчанину гол. Помню ошибку вашего защитника в игре с Бельгией, когда забил Лукаку… Я невероятно разочарован.

45 фотографий 45 фотографий 45 фотографий Сборная России проиграла Дании и покинула Евро

— Вы знаете, как нам изменить ситуацию?

— Не знаю. Может быть, сделать упор на развитие молодых футболистов, потому что сейчас у вас все не очень хорошо. Кого вы победили в группе?

— Финляндию.

— Вы и должны были ее побеждать. Но это не уровень России — четвертое место в группе и финиш позади Финляндии. Перед началом чемпионата я не сомневался, что Россия выйдет в плей-офф. Мне жаль, хотя сборная Дании, как я сказал, заслужила место в 1/8 финала.

— Болельщики в России требуют отставки главного тренера Станислава Черчесова.

— Ха-ха, если что, я готов! Могу купить билет в Москву хоть завтра, звоните мне. Если серьезно, то отставка тренера вам не поможет. Ни один тренер не способен добиться успеха со слабыми игроками. Это невозможно.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2598509742840?brandsafety=&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— То есть даже Юрген Клопп провалился бы со сборной России?