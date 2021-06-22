«Даже Клопп и Гвардиола провалились бы со сборной России». Реднапп разносит наш футбол
Известный британский специалист, бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма», поделился с «СЭ» впечатлениями от игры сборной России на Евро-2020.
Известный британский специалист, бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма», поделился с «СЭ» впечатлениями от игры сборной России на Евро-2020.
— Вы смотрели матч России с Данией? — вопрос Реднаппу.
— Да, конечно. Мне очень понравилась датская команда. Они играли со страстью, явно хотели выйти в
— А что думаете об игре сборной России?
—
— 140.
— Это очень много. Главная причина того, что вы не вышли из группы, — низкое качество игроков. Вчера ваш футболист просто подарил датчанину гол. Помню ошибку вашего защитника в игре с Бельгией, когда забил Лукаку… Я невероятно разочарован.
— Вы знаете, как нам изменить ситуацию?
— Не знаю. Может быть, сделать упор на развитие молодых футболистов, потому что сейчас у вас все не очень хорошо. Кого вы победили в группе?
— Финляндию.
— Вы и должны были ее побеждать. Но это не уровень России — четвертое место в группе и финиш позади Финляндии. Перед началом чемпионата я не сомневался, что Россия выйдет в
— Болельщики в России требуют отставки главного тренера Станислава Черчесова.
—
— То есть даже Юрген Клопп провалился бы со сборной России?
— Конечно. И Пеп (Гвардиола. — Прим. «СЭ»). Тренеры не маги, они не могут творить чудеса. Если футболисты не дотягивают до нужного уровня, то тренеры это не исправят. Вам надо задуматься об игроках. Ваши футболисты вообще играют в европейских чемпионатах? В английской