«Не держит удар»: Александр Мостовой — о поведении Дзюбы
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поведение капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поведение капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Капитан сборной России Артем Дзюба жестко ответил корреспонденту, попросившему комментарий после вылета с Евро-2020 и возвращения в страну. Игрок не стал подходить к журналистам и отказался отвечать на вопросы.
В ответ на замечание корреспондента о том, что игроки прячутся за спинами правоохранителей, футболист крикнул: «Я уже ответил на все вопросы! Я от вас не прячусь, особенно от тебя!».
«Не держит удар. Я также остановился. И это не понравилось тренеру. И меня отправили домой. Хотя я ничего плохого не сказал. А
Сам Мостовой был исключен из состава сборной России по ходу Евро-2004 за свои комментарии. После матча с Испанией он раскритиковал игру команды: «Нагрузки, которые тренерский штаб предложил нам на тренировках, чрезмерны. Мы еле бегали по полю, особенно в последние минуты. Сейчас я очень зол и расстроен результатом матча. Не думаю, что мы можем продолжить борьбу на чемпионате Европы. Шансов на это практически нет», — заявил Мостовой перед журналистами.
На следующий день главный тренер команды Георгий Ярцев отправил футболиста домой.