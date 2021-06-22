Карпина — в сборную! Колонка Дмитрия Аленичева

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22:00Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22:00Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
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Дания
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Финляндия
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Россия
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Группа A
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2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
18:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпина — в сборную! Колонка Дмитрия Аленичева

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» в своей авторской колонке для «СЭ» высказывает свой взгляд на будущее нашей национальной команды после вылета с Евро-2020.

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Источник: РИА "Новости"

После матча с Данией испытал полное разочарование от результата и игры. Ждал, что сборная будет создавать моменты. Но кроме одного эпизода, когда Головин мог — и обязан был — забивать в первом тайме, мы практически не угрожали воротам соперника. Да, Дзюба реализовал пенальти, но, на мой взгляд, там даже до нарушения не дошло. Видимо, французский судья не знает, как Саша Соболев умеет красиво падать в штрафной во встречах РПЛ. Потом, кстати, арбитр еще раз благосклонно отнесся к нам, не удалив Кудряшова: один из фолов Федора тянул на вторую желтую карточку.

Если говорить о качестве футбола россиян, то уже привык к неяркой игре, но все же ожидал, что уж за ничью в Копенгагене пободаемся. Да и в целом могли выходить из группы, учитывая два домашних матча из трех и далеко не самую сильную компанию соперников. Рассчитывал, что хотя бы с третьего места прорвемся в плей-офф. Увы, ошибался.

Причем начали-то россияне в Дании неплохо. В первые минуты сели очень глубоко назад, но Черчесов своевременно сделал поправки, попросив оборону встречать соперника выше, выйти из своей штрафной — иное грозило последствиями. Наши достаточно уверенно взаимодействовали, не давали создать ничего у своих ворот — у хозяев возникали большие проблемы. А у России появлялись шансы на резкие контратаки, но все они оказались упущены. Головин с его уровнем мастерства должен такие моменты решать: либо сам, либо отдал бы на Миранчука, находившегося в очень хорошей позиции, — это еще более рациональное решение.

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Сборная России проиграла Дании и покинула Евро

Все карты спутал сумасшедший удар датчанина Дамсгора — исполнил так исполнил, получив передачу между линиями. Хотя мне показалось, что Сафонов мог бы выручить, чуть-чуть прочитав ситуацию и сместившись на полшага влево. И третий гол хозяев Матвей с его реакцией, считаю, тоже был в силах предотвратить.

Окончательно добила нас ошибка Ромы Зобнина. По большому счету, все к тому шло весь турнир: Зобнин и Оздоев что в первых двух встречах, что против скандинавов совершали 90 процентов передач поперек поля или назад — вот и поплатились. Роман в клубе в последнее время тоже так играл, а тут на автомате стал отдавать назад вратарю, не заметив Поульсена. С одной стороны, фатальный промах, но, с другой, абсолютно закономерный при том футболе, который сейчас показывает спартаковец.

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Конечно, не он один виноват в поражении. При счете 0:2 матч для России, по сути, закончился. В концовке Дания катала мяч в одно-два касания, просто куражилась — это напоминало игру «Барселоны» при Гвардиоле.

Так что меня удивляют высказывания наших футболистов. Один после Бельгии говорит, что «Красные дьяволы» ничем не удивили. Другой после 1:4 в решающей битве за выход в 1/8 финала заявляет, что мы одного класса с датчанами. Ну какого одного, если у них в составе есть действующий победитель ЛЧ Кристенсен, люди из примеры, АПЛ, бундеслиги, серии А?! Если не ошибаюсь, только четыре-пять человек выступают в своем первенстве, а все остальные представляют топ-клубы. А у нас только три футболиста приехали в национальную команду из ведущих европейских чемпионатов. При этом Леша Миранчук в Копенгагене испарился на фоне соперника.

Много разговоров после фиаско пошло о том, стоит ли продолжать вызывать Артема Дзюбу. Думаю, что он еще поиграет за сборную. Вот осенью возобновится отборочный турнир ЧМ-2022 — кто из форвардов к тому моменту сумеет превзойти зенитовца? Вряд ли такое случится, поэтому Артема надо оставлять — сейчас просто нет никого сильнее.

Егор Титов (слева), Валерий Карпин и Дмитрий Аленичев | Источник: Спорт-Экспресс

Но главный вопрос, конечно, звучит так: «Что дальше делать с главным тренером Черчесовым?» Это должны решать руководители РФС, сделав глубокий анализ. Но считаю, что уже настало время дать шанс другому специалисту. Я провел бы переговоры с Валерой Карпиным. У него совершенно другая философия, чем у действующего штаба. Почти не сомневаюсь, что при нем сборная станет смотреться иначе — будет больше и эффективнее атаковать, давать зрелище. Валера когда-то сам отлично выглядел в полузащите, был умным хавбеком, теперь набрался тренерского опыта, так что минусов не вижу. Мой кандидат — однозначно Карпин.

Из россиян еще упоминают Бердыева, но при всех заслугах уважаемого Курбана Бекиевича пора давать дорогу молодым. После Евро освободится из «Бундестим» Йоахим Лев — немец способен дать команде многое. Но тут палка о двух концах — уже проходили подобное с Фабио Капелло, когда итальянец здорово начал, но потом все полетело под откос. Так что не стал бы сейчас ставить на иностранца.

Валерий Карпин | Источник: РИА "Новости"

Каждый раз после провала на крупном турнире начинается дискуссия, как выбираться из болота. Так вот у меня просто есть пожелание: пусть наши футболисты уезжают за границу, даже если их зовут на меньшие в два-три раза зарплаты. Зато они почувствуют разницу между нашей лигой и серьезными чемпионатами. Сборная, уверен, от этого станет сильнее.

Россия
1:4
Первый тайм: 0:1
Дания
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1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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