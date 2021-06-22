«Это наш уровень. Лучше вкладывать больше средств в фигурное катание». Плющенко — о сборной России на Евро-2020

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— Матч в Копенгагене смотрели?

— Разумеется.

— Какие эмоции были после финального свистка?

— Расстроился. Как и вся страна. С одной стороны, очень обидно за ребят. А с другой…

— Что?

— Просто это наш уровень на сегодняшний день. Те же датчане превзошли нас во всем — в скорости, выносливости, технике приема мяча. Они были и агрессивнее, и мастеровитее. У нас неплохие футболисты. Не надо их унижать, оскорблять. Парни старались. Но…

— Выше головы не прыгнешь?

— Совершенно верно. Финляндию мы обыграли, а с Бельгией и Данией справиться не смогли. Что говорит об уровне российского футбола. Сильнейшим европейским сборным уступаем во многих компонентах. В первую очередь в скорости. На их фоне мы слишком вялые.

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— Прекрасно сказано.

— Я же смотрю, анализирую. В первом тайме бегаем, точнее, ходим по полю. А во втором, после 80-й минуты, начинаем двигаться. Мне кажется, надо выходить и сразу бороться. Я сам бывший спортсмен, прекрасно знаю, что такое жажда победы. Ради которой жилы рвешь, работаешь до конца. А здесь… Ну вот такой у нас сейчас футбол!

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Поэтому предлагаю руководителям российского спорта вкладывать больше средств в фигурное катание. Оно сегодня на подъеме. Если из денег, которые ежегодно тратим на футбол, хотя бы 30 процентов отдавать фигуристам — имею в виду строительство катков, развитие детских школ, подготовку тренерских кадров, — на всех турнирах стабильно будем на пьедестале.

— Главный ваш вопрос к Черчесову по итогам Евро?