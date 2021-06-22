Роман Зобнин впервые прокомментировал свою ошибку в матче Евро-2020 с Данией
Полузащитник сборной России Роман Зобнин после заключительного матча чемпионата Европы с Данией (1:4) принес извинения болельщикам национальной команды.
Полузащитник сборной России Роман Зобнин после заключительного матча чемпионата Европы с Данией (1:4) принес извинения болельщикам национальной команды.
Футболист сборной России и «Спартака» Роман Зобнин допустил дичайшую ошибку на 59-й минуте, отдав в простой ситуации пас сопернику на пустые ворота. Нападающий Юссуф Поульсен воспользовался подарком соперника и забил гол, сделав счет 2:0 в пользу датчан.
«Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. Мы чувствовали их поддержку и в
Мы расстроены, хотя до конца верили, что сможем пройти Данию и выйти в
21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершился разгромным поражением россиян со счетом 1:4.
Российская команда заняла последнее место в группе и завершила выступления на турнире.