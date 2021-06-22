Черданцев: Мне непонятно, почему Черчесов сразу после матча с Данией не подал в отставку. Какие еще нужны поводы?

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22:00Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22:00Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
20:49 (мск), источник: Sport24

Черданцев: Мне непонятно, почему Черчесов сразу после матча с Данией не подал в отставку. Какие еще нужны поводы?

Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев считает, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоило подать в отставку после вылета команды с Евро-2020. На турнире россияне набрали 3 очка из 9 возможных — победа над Финляндией (1:0) и проигрыши Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Команда заняла последнее место в группе.

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«Мне непонятно, почему Черчесов сразу после матча не подал в отставку. Он всегда позиционирует себя как тренер, для которого во главе угла всегда стоит результат. На Евро наш результат — четвертое место в группе. Черчесов и публично, и мне в личных беседах объяснял, куда движется сборная. Слова звучали правильные и логичные, но в последний год я перестал понимать, куда идет команда. Именно чемпионат Европы должен был показать, чего стоит эта сборная. Мне говорили: «Будет Евро — ты все увидишь». Ну, вот я увидел. Игра и результат разочаровывающие. Два разгромных поражения и последнее место в группе — какие еще нужны поводы для отставки? Черчесов хотя бы мог заявить о ней, а там бы уже в РФС думали, принимать ее или нет. Должна быть дана оценка выступления на Евро, а она явно неудовлетворительная. А так, получается, никаких выводов не сделано, проиграли — ну и ладно. Махнули рукой и идем дальше. Это неправильная самооценка главного тренера.

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Обычно после больших турниров команды обновляются, но сейчас в разгаре отборочный цикл ЧМ-2022, это осложняет положение. На мой взгляд, обновление все равно нужно, тем более в отборе на чемпионат мира у нас перспективы так себе — первое место занять будет безумно сложно. Не надо бояться менять тренера прямо сейчас, хуже точно не будет. Игроки в нынешнем составе уже много времени провели вместе и в этом сочетании себя исчерпали. Не видно, за счет чего эта команда может прибавить. Черчесов говорит, что видит свет в конце туннеля, но по мне, мы уткнулись в тупик, — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Россия
1:4
Первый тайм: 0:1
Дания
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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Репортажи
Фото
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14Самые колоритные болельщики Евро-2020
17Швеция обыграла Словакию в Санкт-Петербурге
10Бельгия одержала волевую победу в матче с Данией
17Сборная России победила Финляндию
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Стадионы
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