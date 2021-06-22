Черданцев: Мне непонятно, почему Черчесов сразу после матча с Данией не подал в отставку. Какие еще нужны поводы?

«Мне непонятно, почему Черчесов сразу после матча не подал в отставку. Он всегда позиционирует себя как тренер, для которого во главе угла всегда стоит результат. На Евро наш результат — четвертое место в группе. Черчесов и публично, и мне в личных беседах объяснял, куда движется сборная. Слова звучали правильные и логичные, но в последний год я перестал понимать, куда идет команда. Именно чемпионат Европы должен был показать, чего стоит эта сборная. Мне говорили: «Будет Евро — ты все увидишь». Ну, вот я увидел. Игра и результат разочаровывающие. Два разгромных поражения и последнее место в группе — какие еще нужны поводы для отставки? Черчесов хотя бы мог заявить о ней, а там бы уже в РФС думали, принимать ее или нет. Должна быть дана оценка выступления на Евро, а она явно неудовлетворительная. А так, получается, никаких выводов не сделано, проиграли — ну и ладно. Махнули рукой и идем дальше. Это неправильная самооценка главного тренера.