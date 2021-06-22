«Готов принять весь хейт на себя». Зобнин заговорил после провала России на Евро

Роман Зобнин — один из самых надёжных игроков в РПЛ и в сборной России — неожиданно стал антигероем матча с Данией на Евро-2020. Из-за его ошибки датчане забили гол, который в результате оказался победным. Что-то необъяснимое случилось с полузащитником «Спартака» в том эпизоде. Зобнин готов принять всю критику на себя. Об этом сказал сам Роман в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

О Чемпионате Европы и игре с Данией

— Мы расстроены, хотя до конца верили, что сможем пройти Данию и выйти в плей-офф Евро. Разбирали каждого соперника на турнире досконально, разрабатывали тактический план все матчи. Физическая готовность также была на высоком уровне. Первый тайм с Данией мы провели неплохо. Организованно действовали в обороне, имели пару моментов, когда можно было забивать. После перерыва характер игры изменился, потому что нужно было сравнивать счёт. Но, к сожалению, пропустили ещё один гол из-за моей ошибки.

Об ошибке, приведшей к голу в ворота сборной России

— Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. Мы чувствовали их поддержку и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола. К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая не допустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар или, как сейчас говорят, хейт. Это не проблема. Как человек постараюсь остаться сильным и быстрее перевернуть негативные страницы в своей жизни. Ошибаются абсолютно все, причём, не только в футболе. Нужно идти дальше и не оглядываться назад.

45 фотографий 45 фотографий 45 фотографий Сборная России проиграла Дании и покинула Евро

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