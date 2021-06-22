Сборная Украины действительно круче России? Сравниваем показатели на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22:002-й таймЧехия0Англия1
Группа D
тв
22:002-й таймХорватия2Шотландия1
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
23:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Украины действительно круче России? Сравниваем показатели на Евро-2020

Команда Черчесова — одна из худших на турнире по точности передач.

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Перед началом Евро-2020 мы сравнивали сборные России и Украины. По многим показателям соседи превосходили нас. Как оказалось, украинцы провели и групповой этап лучше, чем команда Черчесова. Пока их сборная надеется на попадание в плей-офф с третьего места, сравним выступление обеих команд.

Основные показатели в группе

Сборная России была в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда Станислава Черчесова набрала три очка (победа над финнами — 1:0) и заняла последнее место в квартете с разницей мячей 2−7.

Команда
Украина

Украина была в группе C со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Наши соседи тоже набрали три очка (победили Северную Македонию — 2:1) и закончили групповой этап на третьем месте с разницей голов 4−5.

Команда Андрея Шевченко ещё может попасть в четвёрку лучших сборных, занявших третьи места, что позволит ей выйти в плей-офф. Если это произойдёт, то Украина сыграет в 1/8 финала с победителем группы F или E. При определённом раскладе наши соседи могут приехать в Санкт-Петербург на матч четвертьфинала.

Бомбардиры

Сборная России забила всего два мяча на турнире — авторами голов стали Миранчук и Дзюба. Украина отличилась четыре раза: по два мяча на свой счёт записали Яремчук и Ярмоленко.

Удары

В среднем за матч Россия наносила 8,3 удара, а вот у Украины всё куда лучше — 9,7. При этом подопечные Шевченко наносили 4,7 удара в створ, в то время как наша команда — только 2.

Владение мячом и точность передач

К сожалению, только в матче с Финляндией команда Черчесова владела инициативой, поэтому общий показатель (44,3% владения мячом) вполне закономерен. Точность пасов у сборной России одна из худших на групповой стадии — 76,7% (хуже только у Швеции и Чехии). Правда, в отличие от нашей команды, шведам и чехам это не мешает набирать очки. Сборная Украины владела мячом 47,8% игрового времени, а её точность пасов составила 83,5%.

Верховые единоборства

На втором этаже наша сборная была одной из лучших на групповом этапе — 20,7 выигранных единоборств за матч, у Украины — 7,7. Жаль, что это не принесло желаемого результата.

Команда
Россия

Дриблинг и количество заработанных фолов

Россия чаще использовала дриблинг, чем Украина (6,3 против 5,7), и больше заработала на себе фолов (11,7 против 8,3).

Отборы и перехваты

Наша команда — лучшая на групповом этапе Евро-2020 по отборам за матч после Португалии (19,3). Украина — на четвёртой строчке (17,7). Что касается перехватов, то здесь впереди команда Шевченко (11,3 против 6).

Фолы и офсайды

Сборная России вошла в пятёрку самых грубых команд Евро-2020 (12,7 фолов за матч). Украина же, наоборот, фолила редко (девять раз за игру). Команда Черчесова заработала больше жёлтых карточек, чем украинская сборная (пять против двух).

Наша сборная опережает Украину по числу офсайдов за матч (3 против 1,7).

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
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14Самые колоритные болельщики Евро-2020
17Швеция обыграла Словакию в Санкт-Петербурге
10Бельгия одержала волевую победу в матче с Данией
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