Сборная Украины действительно круче России? Сравниваем показатели на Евро-2020

Перед началом Евро-2020 мы сравнивали сборные России и Украины. По многим показателям соседи превосходили нас. Как оказалось, украинцы провели и групповой этап лучше, чем команда Черчесова. Пока их сборная надеется на попадание в плей-офф с третьего места, сравним выступление обеих команд.

Основные показатели в группе

Сборная России была в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда Станислава Черчесова набрала три очка (победа над финнами — 1:0) и заняла последнее место в квартете с разницей мячей 2−7.

Команда Украина

Украина была в группе C со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Наши соседи тоже набрали три очка (победили Северную Македонию — 2:1) и закончили групповой этап на третьем месте с разницей голов 4−5.



Команда Андрея Шевченко ещё может попасть в четвёрку лучших сборных, занявших третьи места, что позволит ей выйти в плей-офф. Если это произойдёт, то Украина сыграет в 1/8 финала с победителем группы F или E. При определённом раскладе наши соседи могут приехать в Санкт-Петербург на матч четвертьфинала.

Бомбардиры

Сборная России забила всего два мяча на турнире — авторами голов стали Миранчук и Дзюба. Украина отличилась четыре раза: по два мяча на свой счёт записали Яремчук и Ярмоленко.

Удары

В среднем за матч Россия наносила 8,3 удара, а вот у Украины всё куда лучше — 9,7. При этом подопечные Шевченко наносили 4,7 удара в створ, в то время как наша команда — только 2.

Владение мячом и точность передач

К сожалению, только в матче с Финляндией команда Черчесова владела инициативой, поэтому общий показатель (44,3% владения мячом) вполне закономерен. Точность пасов у сборной России одна из худших на групповой стадии — 76,7% (хуже только у Швеции и Чехии). Правда, в отличие от нашей команды, шведам и чехам это не мешает набирать очки. Сборная Украины владела мячом 47,8% игрового времени, а её точность пасов составила 83,5%.

Верховые единоборства

На втором этаже наша сборная была одной из лучших на групповом этапе — 20,7 выигранных единоборств за матч, у Украины — 7,7. Жаль, что это не принесло желаемого результата.

Команда Россия

Дриблинг и количество заработанных фолов

Россия чаще использовала дриблинг, чем Украина (6,3 против 5,7), и больше заработала на себе фолов (11,7 против 8,3).

Отборы и перехваты

Наша команда — лучшая на групповом этапе Евро-2020 по отборам за матч после Португалии (19,3). Украина — на четвёртой строчке (17,7). Что касается перехватов, то здесь впереди команда Шевченко (11,3 против 6).

Фолы и офсайды