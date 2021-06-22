Гамшик: Стадион в Петербурге — один из самых красивых среди тех, что я видел
Полузащитник и капитан сборной Словакии Марек Гамшик похвалил стадион в
Полузащитник и капитан сборной Словакии Марек Гамшик похвалил стадион в
«Мы проделали долгий путь из России в Испанию, но у нас было достаточно времени, чтобы отдохнуть. Я рад, что мы, наконец, можем здесь тренироваться. Стадион в
18 июня сборная Швеции встретилась с национальной командой Словакии. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Газпром Арена» в
Следующий матч словаки сыграют с испанцами на «Ла-Картухе» в Севилье.