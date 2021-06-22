Гамшик: Стадион в Петербурге — один из самых красивых среди тех, что я видел

«Мы проделали долгий путь из России в Испанию, но у нас было достаточно времени, чтобы отдохнуть. Я рад, что мы, наконец, можем здесь тренироваться. Стадион в Санкт-Петербурге — один из самых красивых среди всех, что я когда-либо видел, но и стадион “Ла-Картуха” тоже очень хорош», — приводит слова Гамшика пресс-служба УЕФА.