Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф Евро-2020
Сборная Хорватии победила команду Шотландии (3:1) в матче третьего тура группового турнира Евро-2020. В параллельной игре Англия обыграла Чехию (1:0).
Сборная Хорватии победила команду Шотландии (3:1) в матче третьего тура группового турнира Евро-2020. В параллельной игре Англия обыграла Чехию (1:0).
На 17-й минуте счет открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Каллум Макгрегор на 42-й минуте сравнял результат. Лука Модрич красивым дальним ударом на 62-й минуте вывел хорватов вперед. Иван Перишич на 77-й минуте забил третий мяч своей команды.
Шотландия с одним очком осталась на последнем месте в группе D. Команда покидает турнир. У хорватов четыре очка и вторая позиция, позволяющая сыграть в 1/8 финала.
Столько же у сборной Чехии, которая стала третьей. При этом чехи с третьего место также выйдут в