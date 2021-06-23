Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф Евро-2020

На 17-й минуте счет открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Каллум Макгрегор на 42-й минуте сравнял результат. Лука Модрич красивым дальним ударом на 62-й минуте вывел хорватов вперед. Иван Перишич на 77-й минуте забил третий мяч своей команды.

Шотландия с одним очком осталась на последнем месте в группе D. Команда покидает турнир. У хорватов четыре очка и вторая позиция, позволяющая сыграть в 1/8 финала.

<iframe width="853" height="480" src="//ok.ru/videoembed/2600703888120?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.