Англия — унылейшая. Она выиграла группу, но в 1/8 финала может вылететь от топ-соперника

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Невнятная игра британцев

До старта чемпионата Европы сборная Англии была в числе главных фаворитов. Конечно, она остается претендентом на золото и сейчас, только сомнений в ее успехе стало гораздо больше.

Все дело в игре. Англия невнятно провела матчи с Хорватией и Шотландией. Хоть она и набрала в них четыре очка, но ни в одной из этих встреч не создавалось впечатление, что команда Гарета Саутгейта играет с запасом, как Италия. Скорее британцы действовали с надрывом и вполне могли упустить победу с хорватами и уступить шотландцам. Однако четыре очка после двух туров — почти гарантия выхода из группы, так что критиковать Саутгейта за результат нельзя.

Но играют англичане тоскливо, и причина этого как раз в тренере. «Три льва» и на чемпионате мира не поражали обилием голов, если не считать матч с Панамой. Выдающийся результат — четвертое место и долгожданная победа в серии пенальти — замаскировал игровые проблемы. А их тьма: Саутгейт выбирает излишне осторожный стиль, в котором нет места фантазии, зато в почете упрощение. И болельщикам в Англии неясна такая тактика — у сборной, может быть, самое талантливое поколение в этом веке, уйма креативных футболистов, а игра унылая.

Долгожданный Грилиш

В первых двух матчах Саутгейт оставался верен себе и злил своих недоброжелателей — Грилиш, Рэшфорд, Санчо оставались вне основного состава (полузащитник дортмундской «Боруссии» не выходил даже на замену). Зато регулярно с первых минут появлялся Стерлинг, весной проигравший борьбу за стартовый состав «Манчестер Сити» Фоудену. При этом Фил тоже выходил в основе, но на нелюбимом правом фланге (в клубе 21-летний хавбек чаще всего играет слева). Причем если в «Сити» у Фоудена есть простор, и ему позволено смещаться, то Саутгейт явно привязал Фила к правой бровке. С учетом того, что игра сборной Англии строится на длинных передачах с флангов или из глубины, польза Фоудена для национальной команды сводится к минимуму.

К игре с чехами Саутгейт созрел для перестановок. Но не совсем тех, что ожидали. Да, вышел Грилиш, которого чуть ли не все английские СМИ и соцсети мечтали увидеть в стартовом составе. Но снова в запасе остался Санчо (16 голов и 20 голевых передач за «Боруссию» в минувшем сезоне), а на правый фланг вместо Фоудена отправился вингер «Арсенала» Сака, которого раньше Саутгейт использовал на левом краю. Для Саки это дебют на Евро — на матч с Шотландией он даже не попал в заявку.

Да и выход Грилиша в большей степени вынужденный, ведь перед матчем Маунт и Чилуэлл были отправлены на самоизоляцию, потому что контактировали с полузащитником сборной Шотландии Билли Гилмором (у него подтвердили коронавирус). И Грилиш формально как раз занял место Маунта, но на практике эта перестановка поменяла схему — 4−3−3 превратились в 4−2−3−1 с выраженной «десяткой». Если полузащитник «Челси» больше склонялся к игре на фланге в тройке полузащитников, то Грилиш четко действовал под Кейном.

Выход на группу смерти

Первый тайм подарил надежду английским болельщикам на то, что игра изменилась. Уже на второй минуте Стерлинг попал в штангу, а вскоре форвард «Сити» все-таки забил — с передачи Грилиша. Следом проснулся и Кейн — капитан сборной Англии, лучший бомбардир и лучший ассистент минувшего чемпионата Англии в первых двух турах ни разу не попал в створ, а тут не реализовал стопроцентный момент. Вратарь чехов Вацлик спас команду.

Англия до перерыва играла веселее, чем в матчах с Хорватией и Шотландией. И даже позволяла Чехии создавать моменты: Гложек и Соучек могли сравнять счет еще в первом тайме. Но во втором тайме Саутгейт снова засушил игру — и моменты вымерли как у одних ворот, так и у других.

Англия все-таки вымучила 1:0, но тренерский штаб англичан определенно будут критиковать. Причем не столько за боязливый футбол, сколько за то, что этот боязливый футбол вывел команду на мощного соперника. Дело в том, что победитель группы D изначально должен был встретиться со второй команды группы F, где играют Франция, Германия и Португалия. А вот у второго места группы D, вероятно, противник будет попроще — вторая команда группы E (Испания, Швеция, Словакия, Польша).

И самое печальное для чехов, что в плей-офф со второй строчки выйдут не они. Да, они с запасом обыграли Шотландию, добились ничьей с хорватами и на равных играли с Англией, но Хорватия в параллельной встрече победила 3:1 и финишировала второй. Чехи с четырьмя очками все равно выйдут из группы с третьего места, но их соперник пока неясен.