У Англии 2 гола за 3 игры — антирекорд Евро для победителей групп

Команда Гарета Саутгейта забила за три игры два гола — для победителей групп это худший результат в истории чемпионатов Европы. При этом англичане лишь в третий раз за время выступлений на Евро выиграли группу. Ранее им это удавалось в 1996-м и 2012-м.