Влашич и чудо-гол Модрича сняли проклятие вице-чемпионов мира. Хорватия вышла в плей-офф и уменьшила шансы Украины на 1/8 финала
Из группы D в 1/8 финала отправились сразу три сборные — Англия, Хорватия и Чехия.
Из группы D в 1/8 финала отправились сразу три сборные — Англия, Хорватия и Чехия.
В чем прелесть крупных турниров — так это в
На нынешнем континентальном первенстве мой выбор — Шотландия.
Тогда, впрочем, Стив Кларк проработал на своем посту всего несколько месяцев, и фактически нынешняя сборная родилась в
Юный и чрезвычайно талантливый полузащитник был признан лучшим игроком матча с Англией, после чего сдал положительный тест на коронавирус, заодно утянув за собой в карантин пообщавшихся с ним одноклубников по «Челси» — Маунта и Чилуэлла. Кларк попробовал залатать брешь опытным универсалом Армстронгом, и в целом это было более предсказуемо, чем решения Златко Далича. Хорватский тренер поменял сразу четверых игроков, подкрутив гайки во всех линиях, за исключением вратарской.
Главное — все ходы «шашечных» себя оправдывали. Свежий Юранович на правом фланге обороны перекрывал зону подключений Робертсона и сам отметился предголевой подачей. Брозович укрепил опорную зону, мощный Петкович хорошо цеплялся за мяч, а Влашич — это Влашич. Исполнитель, который может задать ритм игры и решить судьбу эпизода. До вторника футболист ЦСКА выходил только на замену, и это было в
1 мая он травмировался в игре с «Уфой» и пропустил два завершающих тура чемпионата России. Возвращение на поле состоялось ровно через месяц, когда Влашичу дали сыграть тайм в спарринге с Арменией. Оптимальные кондиции армеец набрал к завершению группового раунда Евро, и Далич понял — пора. Ставка же сработала очень быстро. Стоило стартовому штурму «горцев» стихнуть, Хорватия со здоровым цинизмом использовала первый же шанс, и Влашич уложил мяч в угол после скидки Перишича.
При этом футболист ЦСКА не только в конкретном эпизоде, а регулярно оказывался на позиции центрального нападающего, где ему расчищал пространство мощный Петкович.
Это ведь было историческое событие, так как Шотландия не забивала на континентальных первенствах четверть века — с гола знаменитого снайпера Алли Маккойста на Евро-1996. Только две единички на табло означали, что чемпионат Европы закончится для обоих соперников, поэтому вторая половина гарантировала игру на встречных курсах. То, что и требовалось более местеровитым хорватам и персонально Влашичу, который в перерыве сумел прийти в себя после болезненного столкновения с собственным голкипером Ливаковичем.
До своей замены на 76-й минуте сделавший еще одну заявку на переезд в один из топ-5 чемпионатов Влашич в числе прочего организовал выход Гвардиола один на один. Похоже, 19-летнему защитнику, который переходит из загребского «Динамо» в «Лейпциг», не хватило атакующих навыков, чтобы перехитрить опытного Маршалла. В противном случае он мог войти в историю, как автор самого молодого гола Хорватии на континентальных турнирах.
Однако рекорд Модрича, забившего в 22 года на Евро-2008, устоял, а после феноменального по исполнению победного удара «шведкой» в верхний угол можно официально называть его
Шотландия в любом случае покидает Евро с высоко поднятой головой и под песни своих преданных болельщиков из «Тартановой армии». Хорватия же сняла проклятие