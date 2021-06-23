Почему Черчесов останется в сборной. Объясняет главный редактор «СЭ»

В ближайшее время состоится исполком РФС, на котором решится будущее Станислава Черчесова в сборной России. По моей информации, нынешний главный тренер с большой долей вероятности сохранит свой пост и будет руководить командой в отборочном турнире ЧМ-2022. Честно говоря, решение это не самое популярное — очевидно, что наша сборная пусть и не хватает звезд с неба, но по потенциалу точно выше Финляндии, которой в итоге уступила третье место в группе на Евро-2020. Это означает — мы выступили ниже собственных возможностей, за что несет ответственность именно Черчесов.

Сам я себя тоже никак не могу отнести к числу больших поклонников тренерского гения Станислава Саламовича. Но решение РФС продолжить с ним сотрудничество — из разряда «выбрать меньшее из зол». В конце концов, основная причина всех наших футбольных проблем заключена точно не в фигуре Черчесова. И это очевидно.

Ниже приведу подробную аргументацию, почему не будет смены главного тренера. Минимум субъективизма, в основном — только факты. Что дальше делать с Черчесовым?

Без эмоций

Глава РФС Александр Дюков уже приучил нас к тому, что эмоции — это не его стиль руководства. Его первые слова после вылета сборной — тому яркое доказательство.

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Точно знаю, что они не общались с Черчесовым ни сразу после матча с Данией, ни на следующий день. Александр Валерьевич прекрасно понимает, насколько это болезненный удар для тренера (пусть Станислав Саламович всячески и пытается это скрыть). Разговор после столь негативного результата будет, мягко говоря, низкопродуктивен.

Наверняка чуть позже они пообщаются в спокойной обстановке, и здесь, скорее всего, прагматизм выйдет на первый план. Причем у обеих сторон. Ведь перед сборной уже в ближайшей перспективе стоит серьезная задача.

Катар-2022

Попасть на ЧМ-2022 будет весьма непросто. Туда выходят всего 13 европейских сборных — почти в два раза меньше, чем на Евро. В соперниках — Хорватия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта. Без иронии — сложная задача. Времени на раскачку просто нет, никаких сборов не будет. Предстоит играть с листа, а следовательно, важно хорошо знать игроков и их возможности. Кто из тренеров этому соответствует?

Взять иностранца, далекого от наших реалий, — скорее всего, пролететь мимо турнира.

Семак? Карпин? Во-первых, они сейчас заняты в клубах. Во-вторых, их уровень мало чем отличается от уровня Черчесова.

Слуцкий? Он уже обжегся на сборной и вряд ли горит желанием повторить.

Бердыев? Давно не тренирует. Да и не соответствует критериям главного тренера национальной команды. Большая специфика плюс почти полное отсутствие опыта специалиста работы со сборными.

Кризис

Да и в целом что можно предъявить Черчесову? Масштабного, не по мелочам. Российский футбол сейчас в непростом положении. Если смотреть на выступления наших клубов в еврокубков в последние сезоны, то какие у нас основания рассчитывать на выход из группы на чемпионате Европы? Никаких!

Перед Евро тренерский штаб провел серьезную подготовку к турниру. Никто номер не отбывал. Программу, которую наметили, полностью выполнили. Конечно, были локальные ошибки Черчесова с выбором конкретных игроков на конкретные матчи и заменами. Также очевидно, что мы имели план Б на случай, если что-то пойдет не так, и этот план ни разу не сработал. Но в итоговом результате есть не только ответственность главного тренера — в распоряжении у Черчесова были не самые ведущие футболисты из европейских чемпионатов. Таковых с натяжкой всего двое — Головин и Миранчук. Остальные выступают в РПЛ, где совсем иная интенсивность.

При этом даже если взять российские клубы, то россияне там (за редким исключением) далеко не на ключевых ролях. Дзюба и Фернандес — пожалуй, все. Назвать, например, Караваева или Оздоева лидерами «Зенита» никак нельзя, от них не зависит результат, да они и не всегда выходят на поле.

Сложно на что-то рассчитывать, имея такую обойму исполнителей. Хотя и разваливаться, как в матче с Данией, конечно, все равно непозволительно.

Долгосрочные задачи

При этом для всех (от болельщиков до РФС) очевидно, что персона сегодняшнего главного тренера сборной — пусть и важный, но далеко не главный аспект. Необходимо направить усилия на задачи с дальним горизонтом решения — а именно много времени, сил и средств инвестировать в детский футбол. Это единственный шанс, что через определенный промежуток времени по-настоящему будет виден результат. Другого пути нет.

Конечно, в этом вопросе многое зависит и от клубов, но они проводят самостоятельную политику с точки зрения подготовки кадров. К сожалению, как многие отмечают, она в основном ориентирована на ежеминутный результат. А это не совсем правильно. Надо готовить именно игроков. Поэтому РФС пошел по пути создания региональных и детских футбольных центров. Насколько этот верный путь, покажет только время.

Если в ближайшем будущем определятся хотя бы несколько якорных центров, которые смогут на регулярной основе поставлять качественных футболистов, то все будет не так уж и плохо. И мы с вами уже не будем зациклены на фигуре главного тренера.

Что в противном случае? Лучше не думать, давайте верить в лучшее. А пока Черчесов — главный тренер сборной России, и от его решений во многом зависит успех нашего футбола.