Почему Черчесов останется в сборной. Объясняет главный редактор «СЭ»

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
19:00Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
19:00Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
22:00Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
22:00Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не началсяХорватия
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не началсяАнглия
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
10:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему Черчесов останется в сборной. Объясняет главный редактор «СЭ»

Подробно отвечаем на самый острый вопрос по итогам Евро-2020.

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Источник: AFP 2021

В ближайшее время состоится исполком РФС, на котором решится будущее Станислава Черчесова в сборной России. По моей информации, нынешний главный тренер с большой долей вероятности сохранит свой пост и будет руководить командой в отборочном турнире ЧМ-2022. Честно говоря, решение это не самое популярное — очевидно, что наша сборная пусть и не хватает звезд с неба, но по потенциалу точно выше Финляндии, которой в итоге уступила третье место в группе на Евро-2020. Это означает — мы выступили ниже собственных возможностей, за что несет ответственность именно Черчесов.

Сам я себя тоже никак не могу отнести к числу больших поклонников тренерского гения Станислава Саламовича. Но решение РФС продолжить с ним сотрудничество — из разряда «выбрать меньшее из зол». В конце концов, основная причина всех наших футбольных проблем заключена точно не в фигуре Черчесова. И это очевидно.

Ниже приведу подробную аргументацию, почему не будет смены главного тренера. Минимум субъективизма, в основном — только факты. Что дальше делать с Черчесовым?

Без эмоций

Глава РФС Александр Дюков уже приучил нас к тому, что эмоции — это не его стиль руководства. Его первые слова после вылета сборной — тому яркое доказательство.

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Точно знаю, что они не общались с Черчесовым ни сразу после матча с Данией, ни на следующий день. Александр Валерьевич прекрасно понимает, насколько это болезненный удар для тренера (пусть Станислав Саламович всячески и пытается это скрыть). Разговор после столь негативного результата будет, мягко говоря, низкопродуктивен.

Наверняка чуть позже они пообщаются в спокойной обстановке, и здесь, скорее всего, прагматизм выйдет на первый план. Причем у обеих сторон. Ведь перед сборной уже в ближайшей перспективе стоит серьезная задача.

Катар-2022

Попасть на ЧМ-2022 будет весьма непросто. Туда выходят всего 13 европейских сборных — почти в два раза меньше, чем на Евро. В соперниках — Хорватия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта. Без иронии — сложная задача. Времени на раскачку просто нет, никаких сборов не будет. Предстоит играть с листа, а следовательно, важно хорошо знать игроков и их возможности. Кто из тренеров этому соответствует?

Взять иностранца, далекого от наших реалий, — скорее всего, пролететь мимо турнира.

Семак? Карпин? Во-первых, они сейчас заняты в клубах. Во-вторых, их уровень мало чем отличается от уровня Черчесова.

Слуцкий? Он уже обжегся на сборной и вряд ли горит желанием повторить.

Бердыев? Давно не тренирует. Да и не соответствует критериям главного тренера национальной команды. Большая специфика плюс почти полное отсутствие опыта специалиста работы со сборными.

Кризис

Да и в целом что можно предъявить Черчесову? Масштабного, не по мелочам. Российский футбол сейчас в непростом положении. Если смотреть на выступления наших клубов в еврокубков в последние сезоны, то какие у нас основания рассчитывать на выход из группы на чемпионате Европы? Никаких!

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Перед Евро тренерский штаб провел серьезную подготовку к турниру. Никто номер не отбывал. Программу, которую наметили, полностью выполнили. Конечно, были локальные ошибки Черчесова с выбором конкретных игроков на конкретные матчи и заменами. Также очевидно, что мы имели план Б на случай, если что-то пойдет не так, и этот план ни разу не сработал. Но в итоговом результате есть не только ответственность главного тренера — в распоряжении у Черчесова были не самые ведущие футболисты из европейских чемпионатов. Таковых с натяжкой всего двое — Головин и Миранчук. Остальные выступают в РПЛ, где совсем иная интенсивность.

При этом даже если взять российские клубы, то россияне там (за редким исключением) далеко не на ключевых ролях. Дзюба и Фернандес — пожалуй, все. Назвать, например, Караваева или Оздоева лидерами «Зенита» никак нельзя, от них не зависит результат, да они и не всегда выходят на поле.

Сложно на что-то рассчитывать, имея такую обойму исполнителей. Хотя и разваливаться, как в матче с Данией, конечно, все равно непозволительно.

Долгосрочные задачи

При этом для всех (от болельщиков до РФС) очевидно, что персона сегодняшнего главного тренера сборной — пусть и важный, но далеко не главный аспект. Необходимо направить усилия на задачи с дальним горизонтом решения — а именно много времени, сил и средств инвестировать в детский футбол. Это единственный шанс, что через определенный промежуток времени по-настоящему будет виден результат. Другого пути нет.

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Конечно, в этом вопросе многое зависит и от клубов, но они проводят самостоятельную политику с точки зрения подготовки кадров. К сожалению, как многие отмечают, она в основном ориентирована на ежеминутный результат. А это не совсем правильно. Надо готовить именно игроков. Поэтому РФС пошел по пути создания региональных и детских футбольных центров. Насколько этот верный путь, покажет только время.

Если в ближайшем будущем определятся хотя бы несколько якорных центров, которые смогут на регулярной основе поставлять качественных футболистов, то все будет не так уж и плохо. И мы с вами уже не будем зациклены на фигуре главного тренера.

Что в противном случае? Лучше не думать, давайте верить в лучшее. А пока Черчесов — главный тренер сборной России, и от его решений во многом зависит успех нашего футбола.

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1960
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2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
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2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
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Уэльс
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