Ирина Роднина: «Не понимаю, зачем оскорблять сборную? Уверена, никто из футболистов не хотел делать что-то плохое против страны»

«Не понимаю одного — зачем оскорблять сборную и игроков? Разве все наши люди замечательно и патриотично себя ведут? Все такие сумасшедшие работники? Если бы у нас все были такими замечательными специалистами, наверное, в стране не было бы столько проблем. Наверное, дома не рушились и дороги не размывались.



Предъявляя претензии другим, нужно отдавать отчет, что ты сам можешь в этой жизни. Судьи-то мы все хорошие, особенно когда других осуждаем. Поэтому надо понимать, что лучше команды у нас нет, это наши ребята. Я уверена, что никто из них не хотел делать что-то плохое против страны.



Если они своим мастерством и умением не соответствуют определенному уровню — делать из них нелюдей и врагов народа — неправильно. Страна всегда сильна своим единством. На войне все были героями? Один другого поддерживал и ему помогал», — сказала Роднина.