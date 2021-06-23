Бывший футболист сборной СССР посоветовал Черчесову подать в отставку
Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы. Его слова приводит Rusfootball.
Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы. Его слова приводит Rusfootball.
80-летний эксперт полагает, что в решающем матче со сборной Данией тренерский штаб россиян должен был быстрее выпускать второго форварда — Александра Соболева. «Если в защите дыры, надо усиливать нападение», — отметил он.
Кроме того, Кавазашвили посоветовал Станиславу Черчесову подать в отставку с поста главного тренера сборной.
Станислав Саламович мой друг, я рекомендовал назначить его на эту должность, но сейчас ему нужно сесть и написать заявление по собственному желанию.
21 июня сборная России уступила команде Дании со счетом 1:4. Команда опустилась на четвертое место и вылетела из турнира.
Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда добралась до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.
Кавазашвили выступал на позиции вратаря. На его счету 29 матчей в составе сборной СССР. В 1968 году он стал полуфиналистом чемпионата Европы.