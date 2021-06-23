Бывший футболист сборной СССР посоветовал Черчесову подать в отставку

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
19:00Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
19:00Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
22:00Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
22:00Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не началсяХорватия
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не началсяАнглия
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
11:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший футболист сборной СССР посоветовал Черчесову подать в отставку

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы. Его слова приводит Rusfootball.

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Источник: AFP 2021

80-летний эксперт полагает, что в решающем матче со сборной Данией тренерский штаб россиян должен был быстрее выпускать второго форварда — Александра Соболева. «Если в защите дыры, надо усиливать нападение», — отметил он.

Кроме того, Кавазашвили посоветовал Станиславу Черчесову подать в отставку с поста главного тренера сборной.

Станислав Саламович мой друг, я рекомендовал назначить его на эту должность, но сейчас ему нужно сесть и написать заявление по собственному желанию.
Анзор Кавазашвили

21 июня сборная России уступила команде Дании со счетом 1:4. Команда опустилась на четвертое место и вылетела из турнира.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда добралась до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.

Кавазашвили выступал на позиции вратаря. На его счету 29 матчей в составе сборной СССР. В 1968 году он стал полуфиналистом чемпионата Европы.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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