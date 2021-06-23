Бывший футболист сборной СССР посоветовал Черчесову подать в отставку

80-летний эксперт полагает, что в решающем матче со сборной Данией тренерский штаб россиян должен был быстрее выпускать второго форварда — Александра Соболева. «Если в защите дыры, надо усиливать нападение», — отметил он.

Кроме того, Кавазашвили посоветовал Станиславу Черчесову подать в отставку с поста главного тренера сборной.

Станислав Саламович мой друг, я рекомендовал назначить его на эту должность, но сейчас ему нужно сесть и написать заявление по собственному желанию. Анзор Кавазашвили

21 июня сборная России уступила команде Дании со счетом 1:4. Команда опустилась на четвертое место и вылетела из турнира.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда добралась до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.