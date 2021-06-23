Орлов заявил, что игроков сборной нужно посадить на хлеб и воду после вылета с Евро

«Ребят, вас всех сейчас надо посадить на хлеб и воду с точки зрения сборной, хотя вы там заработали денег. Но за такое выступление можно рубануть и премию. Извините, но вы показали полный брак в своей работе. Найдите хоть одного болельщика, который скажет, что вы здорово играли», — заявил Орлов во время прямого эфира во «ВКонтакте».