Орлов заявил, что игроков сборной нужно посадить на хлеб и воду после вылета с Евро
Спортивный комментатор Геннадий Орлов резко высказался об игроках национальной команды России после вылета с чемпионата Европы — 2020.
Спортивный комментатор Геннадий Орлов резко высказался об игроках национальной команды России после вылета с чемпионата Европы — 2020.
«Ребят, вас всех сейчас надо посадить на хлеб и воду с точки зрения сборной, хотя вы там заработали денег. Но за такое выступление можно рубануть и премию. Извините, но вы показали полный брак в своей работе. Найдите хоть одного болельщика, который скажет, что вы здорово играли», — заявил Орлов во время прямого эфира во «ВКонтакте».
По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в
В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.
Российская команда не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд. Последний раз она выступала в