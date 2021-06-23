Чемпионат Европы по футболу: отставка Станислава Черчесова, кто может возглавить сборную России

После неудачи на Евро-2020 болельщики, специалисты и журналисты критикуют прежде всего Станислава Черчесова. Это нормально, ведь старый спортивный закон гласит: побеждает команда, а проигрывает тренер. Даже многие из тех, для кого Черчесов был «просто космос» после домашнего чемпионата мира 2018 года, сегодня разочарованы работой 57-летнего специалиста.

Если руководство РФС примет решение отправить Черчесова в отставку, то кто спасёт сборную России? Новый тренер должен будет не только улучшить игру национальной команды в кратчайшие сроки, но и решить задачу в отборочном цикле ЧМ-2022. Напомним, квалификация к чемпионату мира продолжится в сентябре, когда Россия сыграет за неделю три матча с Хорватией (дома), Кипром (в гостях) и Мальтой (дома), а завершится в ноябре. Ошибиться с выбором подходящей для нашей сборной фигуры никак нельзя — это должен быть надёжный вариант. Вот пять тренеров, чьи кандидатуры РФС может рассмотреть:

Курбан Бердыев

По сути, просмотр матчей сборной России всё равно что чтение сказки в детстве. Мы все мечтаем о чуде, понимая, что наша команда на Евро или ЧМ скорее золушка, нежели королева. По уровню мастерства футболистов сборная России, к сожалению, уступает и топам, и тем, кто в первых рядах за ними. Но должен прилететь добрый волшебник и превратить тыкву в «Баварию» Юппа Хайнкеса. Когда же этого не происходит (то есть почти всегда), мы стираем игроков и тренеров в порошок.

Кто из российских специалистов ассоциируется с волшебством? Конечно же, Бердыев!

Ведь это его «Рубин» побеждал «Барселону» на «Камп Ноу» и «Атлетико» в Мадриде. И его «Ростов» продрался в Лигу чемпионов, выбив по пути «Аякс» и покусав на групповом этапе «Баварию». Да, футбол Бердыева, мягко говоря, не очень зрелищный. Наверное, мы часто будем доезжать на автобусе до скучных минимальных побед. Зато 68-летний специалист знает, как приручить Его Величество Результат. Бердыев уже два года никого не тренировал, поэтому наверняка голоден до работы.

Сергей Семак

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Среди российских тренеров выбор для национальной команды, откровенно говоря, минимальный. Одним, пожалуй, ещё рано возглавлять сборную, а другие уже имеют негативный опыт работы с ней. Как, например, Леонид Слуцкий и Юрий Сёмин, которых справедливо относят к сильнейшим нашим специалистам. Кого ещё из успешных в РПЛ наставников не было в сборной? Очевидно, что это Семак. В мае Сергей Богданович стал первым в истории чемпионатов России тренером, выигравшим три золота подряд.

Кстати, после Евро-2016 Семак наряду с Черчесовым был кандидатом на пост главного тренера национальной команды. Он говорил, что готов возглавить сборную и не боится давления.

Впрочем, захочет ли сейчас 45-летний специалист покидать в «Зенит», где он побеждает год за годом, — большой вопрос. Минусом Семака будут называть то, что он недостаточно успешен в Европе. Хотя так не говорили бы, если бы не неудачное стечение обстоятельств в двух матчах на последних минутах последнего тура Лиги чемпионов сезона-2019/2020 (тогда «Зенит» мог выйти из группы в плей-офф со второго места). Тем не менее лучше кандидатов у нас просто нет.

Владимир Петкович

Судя по слухам, представители главного тренера сборной Швейцарии сейчас активно пытаются найти своему клиенту другое место работы. Отсюда и информация о том, что руководство «Зенита» якобы предлагает 57-летнему специалисту возглавить команду. Контракт Петковича действует ещё год, до конца ЧМ-2022, но, похоже, что уроженец Сараево готов принять новый вызов после семи лет работы с национальной командой Швейцарии.

Как клубный тренер Петкович не был особенно успешен. За 14 лет работы выиграл только один трофей — Кубок Италии с «Лацио». Зато сборная Швейцарии под его руководством выглядит очень солидно. Одержала 41 победу в 76 матчах. Выходила в плей-офф и на Евро-2016, и на ЧМ-2018, и теперь на Евро-2020. А в Лиге наций в ноябре 2018-го разгромила дома Бельгию — 5:2. Под его началом средняя по европейским меркам сборная обрела стабильность.

Швейцарцы при Петковиче организованы и здорово умеют контратаковать, а это как раз то, что нужно сборной России.

Ещё одно преимущество Владимира — владение русским (он говорит на восьми языках!). Если агенты Петковича так хотят пристроить его в Россию на хорошую зарплату, то РФС стоит поговорить с ними.

Альберт Капельяс

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«Это кто ещё такой?» — скорее всего, спросите вы. А это тот самый человек, чьей работой восхищалась вся России в марте этого года. 53-летний испанец — главный тренер молодёжной сборной Дании, которая в решающем матче за выход в плей-офф Евро-2021 вынесла нашу молодёжку со счётом 3:0.

На том турнире датчане вообще произвели сильнейшее впечатление. Стали первыми в группе, победив во всех трёх играх, — Францию (1:0), Исландию (2:0) и Россию. Только в плей-офф уступили по пенальти будущему обладателю золота Евро Германии (после 120 минут игры было 2:2). Молодёжный Евро доказал, что Капельяс очень умный тренер, который, с одной стороны, умеет подстраиваться под соперника, а с другой — ставит игру в рамках схемы 4−3−3.

Он прошёл через «Барселону», и это, несомненно, отразилось на его взглядах на футбол.

К сожалению, наши тренеры боятся ставить игру, упрощают её «под Дзюбу», стремятся свести к минимуму передачи через центр. Поэтому мы давно не наслаждались тем, как сборная России владеет мячом, проводит многоходовые комбинации на скорости. Может, испанец научит наших игроков получать удовольствие от футбола и доставлять удовольствие нам, ведь он сделал это далеко не с топовой по составу датской молодёжкой! Капельяс — вариант недорогой для РФС, так как тренер пока не раскручен.

Гус Хиддинк

На первый взгляд, сумасшедшая идея, но… почему бы и нет! Конечно, Хиддинку уже 74 года, однако есть пример Мирчи Луческу, который в 75 прекрасно работает с киевским «Динамо». Хайнкес в 73 бился за победу в Лиге чемпионов. Или вот Сёмин — ему тоже 74, а разве он отказался бы вернуться в «Локомотив»? Да и сам Гус по-прежнему в профессии, возглавляет сборную Кюрасао.

Хиддинк — настоящий волшебник, если говорить о том, что касается выступлений сборных в финальных стадиях.

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С Нидерландами он дошёл до полуфинала ЧМ-1998, с Южной Кореей — до полуфинала ЧМ-2002, Австралию вывел из группы на ЧМ-2006 и даже с Россией добился успеха — полуфинала Евро-2008.