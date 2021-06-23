Мостовой — о нежелании Черчесова подавать в отставку: «Кто ж от сладкой клубники с большим контрактом откажется?»

Россияне заняли последнее место в группе В, проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и победив Финляндию (1:0).
— К лучшему то, что нас щелкают по лбу все время. Показывают, что все плохо, надо что-то менять. Другое дело, что не меняется ничего. В 2016-м году то же самое — Уэльс какой-то разорвал нас. Все говорили: «Может, и к лучшему?» И что к лучшему тут?
Не знаю, перемены должны быть. Должны быть! Но кто будет этим заниматься, если всем и так комфортно и хорошо? Тут вот уже чемпионат мира скоро, весь график сжался с этим коронавирусом…
— Почему в Черчесова так вцепились?
— Вот видите — тоже вопрос. Придумали даже усы Черчесова.
— Это было на чемпионате мира, объяснимо, а сейчас-то что?
— А сейчас то же самое, многие живут с этим. Этот вопрос возникает постоянно, и вчера его тоже задавали ведь, а Черчесов что сказал? «Нет, буду готовить боеспособную команду». Кто ж от сладкой клубники с большим контрактом откажется? И я бы, наверное, не отказался, — сказал Мостовой в интервью «Лента.ру».