Мостовой — о нежелании Черчесова подавать в отставку: «Кто ж от сладкой клубники с большим контрактом откажется?»

Россияне заняли последнее место в группе В, проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и победив Финляндию (1:0).

— К лучшему то, что нас щелкают по лбу все время. Показывают, что все плохо, надо что-то менять. Другое дело, что не меняется ничего. В 2016-м году то же самое — Уэльс какой-то разорвал нас. Все говорили: «Может, и к лучшему?» И что к лучшему тут?

Не знаю, перемены должны быть. Должны быть! Но кто будет этим заниматься, если всем и так комфортно и хорошо? Тут вот уже чемпионат мира скоро, весь график сжался с этим коронавирусом…

— Почему в Черчесова так вцепились?

— Вот видите — тоже вопрос. Придумали даже усы Черчесова.

— Это было на чемпионате мира, объяснимо, а сейчас-то что?