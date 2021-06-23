Мостовой — о нежелании Черчесова подавать в отставку: «Кто ж от сладкой клубники с большим контрактом откажется?»

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
19:00Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
19:00Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
22:00Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
22:00Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не началсяХорватия
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не началсяАнглия
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
14:48 (мск), источник: Sport24

Мостовой — о нежелании Черчесова подавать в отставку: «Кто ж от сладкой клубники с большим контрактом откажется?»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал причину, по которой главный тренер сборной России Станислав Черчесов не подал в отставку после провала команды на чемпионате Европы.

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Источник: AP 2021

Россияне заняли последнее место в группе В, проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и победив Финляндию (1:0).

— К лучшему то, что нас щелкают по лбу все время. Показывают, что все плохо, надо что-то менять. Другое дело, что не меняется ничего. В 2016-м году то же самое — Уэльс какой-то разорвал нас. Все говорили: «Может, и к лучшему?» И что к лучшему тут?

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Не знаю, перемены должны быть. Должны быть! Но кто будет этим заниматься, если всем и так комфортно и хорошо? Тут вот уже чемпионат мира скоро, весь график сжался с этим коронавирусом…

— Почему в Черчесова так вцепились?

— Вот видите — тоже вопрос. Придумали даже усы Черчесова.

— Это было на чемпионате мира, объяснимо, а сейчас-то что?

— А сейчас то же самое, многие живут с этим. Этот вопрос возникает постоянно, и вчера его тоже задавали ведь, а Черчесов что сказал? «Нет, буду готовить боеспособную команду». Кто ж от сладкой клубники с большим контрактом откажется? И я бы, наверное, не отказался, — сказал Мостовой в интервью «Лента.ру».

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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