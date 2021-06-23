8 главных скандалов группового этапа Евро-2020. Россия и Украина успели отличиться

Сегодня завершается групповой этап Евро-2020. Первая часть турнира подарила нам не только крутые матчи и сумасшедшие голы, но и скандалы.
Вспоминаем самые громкие из них.
Баку заблокировал аккредитацию Нобелю Арустамяну
Один из самых громких скандалов, связанных с Евро-2020, прогремел еще до его начала. 8 июня Азербайджан заблокировал аккредитацию российского комментатора Нобеля Арустамяна из-за того, что тот навещал деда в Нагорном Карабахе, или иными словами «проявлял неуважение и много раз бывал на оккупированных землях Азербайджана».
Во время загрузки произошла ошибка.
Шум поднял известный блогер Василий Уткин. После его эмоционального высказывания проблема дошла аж до МИДа РФ. Позже пресс-секретарь министерства Мария Захарова заявила, что стороны начали активный диалог и уже 10 июня Нобеля все-таки аккредитовали на Евро.
Украина презентовала провокационную форму
До старта Евро успела отличиться и Украина. Местная ассоциация футбола презентовала новую провокационную форму с политическим подтекстом: на футболки нанесли очертания страны, в том числе Крымский полуостров, Донецкую и Луганскую области, а также надписи: «Слава Украине» и «Героям Слава». УЕФА спокойно отнесся к новому комплекту Украины и утвердил его.
Фан-зона во Львове с бесплатным пивом
Еще один скандал связанный с Украиной — знаменитая фан-зона во Львове. Организаторы скандальной площадки пообещали наливать бесплатное пиво фанатам за каждый гол, пропущенный сборной России. В итоге фан-зона во Львове стала главной обителью хейтеров российской команды.
Акция BLM на Евро-2020
Знаменитая акция Black Lives Matter уже давно напоминает цирк. Однако во время Евро-2020 уровень абсурда, кажется, достиг предела. Во-первых, только шесть сборных вставали на колено на турнире — Турция, Уэльс, Швейцария, Бельгия, Англия, Шотландия. При этом, швейцарцы и турки почему-то решили поддержать акцию только в одном из матчей. Во-вторых, за поддержку BLM на Евро сборным доставалось от фанатов — бельгийцев освистывали наши болельщики, а англичан костерили собственные фанаты. В-третьих, некоторым странам власти запретили вставать на колено — например, Венгрии. А большинство футболистов уже не понимает, зачем вообще поддерживать акцию BLM, если сборные делают это выборочно.
Роналду и «Кока-Кола»
Хейтер «Кока-Колы» Криштиану Роналду во время пресс-конференции убрал со стола ненавистный напиток и невольно запустил один из главных трендов Евро-2020. Примеру португальца стали следовать и другие футболисты: вредные напитки из поля зрения камер убирали Погба и Локателли.
Во время загрузки произошла ошибка.
Казалось, дело ограничится лишь мемами в соцсетях. Однако в результате разгорелся скандал. Спонсоры справделиво пожаловались УЕФА, а организация пригрозила футболистам и запретила им убирать бутылки со стола: «УЕФА напомнил участвующим командам, что партнерские отношения являются неотъемлемой частью проведения турнира и обеспечения развития футбола по всей Европе».
Арнаутович оскорбил этнических албанцев
Главный политический скандал Евро-2020 — сумасшедшее празднование гола от австрийца с сербскими корнями Арнаутовича в ворота Северной Македонии, где проживает немало этнических албанцев. На радостях форвард позволил себе лишнего и закричал: «Я могу купить всю эту ###### Македонию!». Капитан австрийцев Алаба тут же попытался закрыть крикуну рот, но было уже поздно — разгорелся скандал. Арнаутовича осудил УЕФА и дисквалифицировала на один матч Евро-2020, даже несмотря на его извинения.
Конфликт Губерниева и Бузовой
Пока сборная России отчаянно боролась за выход в плей-офф, комментатор Дмитрий Губерниев и бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова Ольга Бузова устроили шоу в прямом эфире — все началось с взаимных оскорблений, а закончились слезами телеведущей. Эффект от эфира был соответствующим — конфликт Ольги и Дмитрия обсуждали даже активнее, чем разгром нашей команды в игре с Бельгией.
Во время загрузки произошла ошибка.
Скандал после реанимации Эриксена
Многие болельщики не заметили, но за кошмаром, случившимся с датчанином Кристианом Эриксеном, скрывался еще и скандал. Спустя несколько минут после инцидента опустошенных, взволнованных и расстроенных футболистов Дании повставали перед тяжелейшим выбором: надо было определиться, когда продолжить игру.
Матч доиграли в тот же день и Дания в итоге потерпела поражение. На пресс-конференции главный тренер датчан Каспер Юльманн признался, что было неправильно снова выходить на поле в тот же день. Позже его поддержали легенды датского футбола Микаэль Лаудруп и Петер Шмейхель, а также вратарь сборной Каспер Шмейхель.
«Нас поставили в положение, в которое, как я лично считаю, не должны были ставить. Вероятно, требовалось, чтобы кто-то выше нас сказал, что сейчас не время для принятия решения и следует подождать до завтра. Когда на футбольном поле случается травма головы, окончательное решение принимает врач. Наверное, что-то подобное должно было произойти и здесь. Надеюсь, УЕФА извлечет из этого урок», — жаловался Шмейхель.
Тем не менее в ответ на обвинения УЕФА лишь прикрылся 29-й статьей регламента: «Если матч не может быть доигран по какой-либо причине, то, как правило, он доигрывается на следующий день. Если матч не может быть перенесен на следующий день, УЕФА назначает новую дату. Во всех случаях, где это возможно, УЕФА должен установить новое время с учетом потребностей обеих команд».