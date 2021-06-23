Скандал на Евро из-за сигареты. Тренер поляков набросился на журналиста

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
19:00Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
19:00Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
22:00Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
22:00Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не началсяХорватия
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не началсяАнглия
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
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Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
17:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Скандал на Евро из-за сигареты. Тренер поляков набросился на журналиста

Шведы раскачивают польскую лодку перед решающим матчем?

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Источник: AFP 2021

За несколько часов до встречи поляков с испанцами папарацци запечатлели Войцеха Щенсного с сигаретой в зубах. Фото тут же разлетелось по всем СМИ, и шведы, которые в последнем туре играют с Польшей, не упустили возможности раскачать атмосферу.

На предматчевой пресс-конференции журналист из Швеции спросил у главного тренера сборной Польши, что он думает про курение Щенсного. Пауло Соуза взорвался:

Знаешь, что для меня самое худшее? Папарацци, которые фотографируют из укрытия. Мы должны защищать нашу команду, особенно молодых игроков. Известно, что есть много футболистов, которые курят сигареты, но Войцех делает это не на глазах у всех. А вот делать такие снимки из укрытия даже хуже, чем курить.
Пауло Соуза
главный тренер сборной Польши


Видимо, Соуза ничего не имеет против пагубной привычки своего голкипера, в отличие от Арсена Венгера, который в 2015 году, узнав, что поляк курил в душе, отстранил его от игр.

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«В то время я регулярно курил, и босс об этом знал, — рассказывал Войцех. — Он просто не хотел, чтобы футболисты курили в раздевалке. И я это знал, но из-за эмоций после проигрыша я закурил прям там, когда игроки ещё не ушли. Зашёл в угол душевой (это был другой конец раздевалки), чтобы меня никто не увидел и чиркнул зажигалкой. Но кто-то всё же меня заметил и сообщил об этом тренеру. Несколько дней спустя мы с ним увиделись, и он спросил, правда ли это, я утвердительно кивнул. Он меня оштрафовал, а потом отстранил на пару игр».

«Пара игр» превратилась в аренду в «Рому», а там и в скорый уход из «Арсенала». Шведы, вспоминая это и приводя слова Соузы, иронизируют: «В сборной Польши курить нормально, если вы делаете это втихаря».

Полина Куимова

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1
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Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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