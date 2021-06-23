Скандал на Евро из-за сигареты. Тренер поляков набросился на журналиста
Шведы раскачивают польскую лодку перед решающим матчем?
Шведы раскачивают польскую лодку перед решающим матчем?
За несколько часов до встречи поляков с испанцами папарацци запечатлели Войцеха Щенсного с сигаретой в зубах. Фото тут же разлетелось по всем СМИ, и шведы, которые в последнем туре играют с Польшей, не упустили возможности раскачать атмосферу.
На предматчевой
Знаешь, что для меня самое худшее? Папарацци, которые фотографируют из укрытия. Мы должны защищать нашу команду, особенно молодых игроков. Известно, что есть много футболистов, которые курят сигареты, но Войцех делает это не на глазах у всех. А вот делать такие снимки из укрытия даже хуже, чем курить.
Видимо, Соуза ничего не имеет против пагубной привычки своего голкипера, в отличие от Арсена Венгера, который в 2015 году, узнав, что поляк курил в душе, отстранил его от игр.
«В то время я регулярно курил, и босс об этом знал, — рассказывал Войцех. — Он просто не хотел, чтобы футболисты курили в раздевалке. И я это знал, но
«Пара игр» превратилась в аренду в «Рому», а там и в скорый уход из «Арсенала». Шведы, вспоминая это и приводя слова Соузы, иронизируют: «В сборной Польши курить нормально, если вы делаете это втихаря».
Полина Куимова