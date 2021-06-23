Васс оценил победу сборной Дании над Россией на Евро-2020

Датчане в понедельник разгромили в Копенгагене сборную России со счетом 4:1. Во вторник датские футболисты получили выходной, а в среду приступили к подготовке к матчу 1/8 финала чемпионата Европы против команды Уэльса. Игра состоится 26 июня.

«Вы видите, что мы снова объединили Данию. Люди гуляют на улицах, радуются нашей победе. Это классное и приятное чувство», — сказал Васс, которого цитирует датское издание B.T.

«Это здорово, что у нас был выходной, удалось отлично провести время, расслабиться и повеселиться с командой. Очень скучаю по жене и двум дочкам, но, к счастью, изобрели телефон, и можно поговорить с ними. Хотя в сборной нам и так весело», — добавил футболист.