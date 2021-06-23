Шмурнов заявил, что половина России обрадовалась роковой ошибке Зобнина

«Зобнин, разумеется, ни в чем не виноват. Проблема его позиции в том, что вариантов для передачи вперед очень немного. Это был пас ментального типа, наша сборная всегда чего-то боится. Россия приблизительно делится на две половины: тех, кто болеет и за “Спартак”, и тех, кто его ненавидит. И вторая половина радостно поняла, где ей можно набросить на вентилятор», — сказал Шмурнов в интервью на YouTube-канале «Футбольный Хейт».