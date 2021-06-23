Швеция — Польша: стартовые составы команд на матч Евро-2020
Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Польши на матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.
Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Польши на матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.
Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в
Сборная Швеции: Ульсен, Лустиг, Линделёф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, К. Ульссон, Квайсон, Экдаль, Форсберг, Исак.
Сборная Польши: Щенсны, Беднарек, Глик, Берешиньски, Свидерски, Клих, Зелиньски, Крыховяк, Юзвяк, Пухач, Левандовски.
Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Энтони Тейлор.
Напомним, в группе E, помимо шведов и поляков, выступают национальные команды Испании и Словакии.