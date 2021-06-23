Пять решений Черчесова, которые привели к провалу России на Евро-2020. Разбираем ошибки

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
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19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
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19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
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20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
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21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
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21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
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21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
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21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
19:001-й таймСловакия0Испания0
Группа E
тв
19:001-й таймШвеция1Польша0
Группа F
тв
22:00Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
22:00Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
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26.06Не началсяИталия
Австрия
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18:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пять решений Черчесова, которые привели к провалу России на Евро-2020. Разбираем ошибки

Как сборная могла выйти из группы.

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После вылета с Евро Станислав Черчесов во флеш-интервью и на пресс-конференции не стал говорить о своих ошибках и оценивать решения, которые могли привести к такому исходу.

«Ответственность всегда лежит на тренере, это неписаный закон. У соперника были более опытные игроки. Этот опыт поможет новым нашим футболистам, во-первых, отбираться на такие турниры, во-вторых, выступать на них», — по сути, тренер свел все проблемы к уровню футболистов.

Но к Черчесову есть как минимум пять вопросов.

Почему так и не определился с заменой Акинфееву?

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После ЧМ-2018 и ухода Игоря Акинфеева поиски основного вратаря должны были стать главной целью тренера. До следующего большого турнира у Черчесова было целых три года, чтобы определиться и подготовить первого номера.

Но что произошло в итоге? На решающие матчи России с Финляндией и Данией выходит Матвей Сафонов, у которого до Евро было лишь полчаса за сборную в товарищеской игре с Польшей — за десять дней до турнира.

За этот период первым номером был то Лунев, затем его место занял Гильерме, потом Черчесов сделал основным Шунина, доверие к которому пропало сразу после первого матча на Евро.

Во всех этих метаниях нет стабильности, что и приводит к нервозности в действиях игроков, индивидуальным ошибкам, которых у России на Евро больше всех. 22-летний Сафонов вышел на переполненном стадионе в Копенгагене, впервые играя под таким давлением. Логично было ожидать от него если не ошибок, то каких-то помарок в игре. Он не был готов психологически к встрече на таком уровне, его не подводили к матчам Евро в Лиге наций или хотя бы в товарищеских встречах. Метания Черчесова привели к тому, что мы даже сейчас не понимаем, кто в нашей сборной будет основным вратарем в ближайшем будущем, хотя это определяющая позиция для команды.

Почему Головин и Миранчук сыграли вместе только на Евро?

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Алексей Миранчук забил единственный гол России с игры на этом Евро, а самый цельный отрезок сборная провела как раз благодаря действиям полузащитника «Аталанты» и Головина — в первом тайме с Данией.

Вариант с Миранчуком вообще показался каким-то экстренным — Черчесов будто и не хотел его использовать в старте, если бы не провал с Бельгией. Понятно, что из-за травмы Головин не был в сборной больше года, но и Миранчук в этот отрезок почти не использовался Черчесовым как основной. Вместо этого были разговоры про «золотой актив» и ни одного матча, где Алексей бы провел за сборную все 90 минут без замены. В квалификации к ЧМ весной Черчесов тоже не пытался дать этой связке шанс.

Проблема не только во взаимодействиях Головина и Миранчука, которые при другом уровне сыгранности, возможно, провели бы более сильный турнир. Проблема и в том, что Миранчук — один из лучших российских игроков — попал в состав, когда все уже разваливалось. Он, как и Сафонов, не готовился к роли спасителя, но был вынужден ее играть. Показательно, что Алексей принес России единственные три очка голом с игры за счет индивидуальных действий и своего мастерства, а не наработок тренера.

Семенов — основной защитник сборной. Серьезно?

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Статус Семенова как игрока основного состава сборной России и до Евро вызывал вопросы, а ошибка в игре с Бельгией лишь подтвердила, что в этом решении не так много логики.

Да, по меркам РПЛ Семенов — хороший игрок с учетом лимита. И да, для сборной это действительно проблемная позиция, выбора практически нет. Но чего мы ждали от Семенова, который последние восемь сезонов играет в «Ахмате»? Андрей не виноват, что он ошибается. Потому что столь высокий уровень для него непривычен — он не играет в еврокубках, не готов к этим скоростям, к психологическому давлению, что испытывают футболисты в российских топ-клубах. Все последние большие турниры сборной Семенов обычно смотрел со скамейки запасных.

При этом была альтернатива, но Черчесову оказалось тяжело доверить место в составе молодому Дивееву, который здорово выглядел в отведенное игровое время на этом Евро. Так же тяжело было довериться Сафонову не за неделю до Евро, а хотя бы весной. И точно так же он не хотел отводить Миранчуку роль одного из ведущих футболистов.

Дивеев в 21 год уже стал полноценным лидером обороны ЦСКА, постоянно играет в еврокубках против серьезных соперников, в горячих и сверхответственных матчах с «Зенитом» и «Спартаком», и очевидно, что это будущее сборной. Такой профайл футболиста для любого тренера должен склонять к выбору в его пользу, а не 32-летнего защитника из Грозного на закате карьеры без перспектив.

Но раз ты действительно уверен в игроке, то зачем убирать его после первой ошибки? Опять возвращаемся к непоследовательности решений Черчесова, которые мешают сборной.

Тренер не поддержал Семенова, его решение убрать защитника после Бельгии, наоборот, подтверждает, что он признал свою ошибку. Жаль, что это произошло уже на турнире, а не в товарищеских матчах — именно для этого они и существуют.

Почему у Дзюбы не было помощника?

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Капитан сборной на турнире забил лишь один гол, и тот с пенальти — это явно не то, чего ждали от Дзюбы. Артем проводит хорошие последние сезоны в «Зените», и очевидно, что Черчесов с Дзюбой в старте пытается смоделировать для форварда такой же футбол, что и в клубе по влиянию на игру, но не получается.

На турнире такого уровня стало показательным, насколько Дзюбе тяжело быть единственным выдвинутым форвардом. В «Зените» игру Артема формирует взаимодействие с Азмуном, их связка помогает обоим играть полезно и результативно (Сердар ведь до воссоединения с Дзюбой ни разу не забивал за сезон больше девяти голов в РПЛ).

Игровые принципы Черчесова такой вариант с оттянутым форвардом или инсайдом под Дзюбой не предусматривают. Он взял на турнир трех примерно однотипных форвардов, исключив запасной план и какую-то вариативность в атаке. В теории таким партнером под Дзюбой, как Азмун в «Зените», мог стать Жемалетдинов, но он играл центрального полузащитника и не был эффективен в не самой удобной роли.

Черчесов выбрал примитивную тактику со столбом, хотя потенциал Дзюбы выше, и мы видим это в «Зените». Огромное количество попаданий в офсайд, когда Артем застревал за линией защитников соперника после шальных забросов из глубины или когда его легко закрывали при навесах, — все это говорит об ограниченности плана тренера. Глобально мысль Черчесова по организации игры в атаке мы так и не увидели, только расчет на индивидуальные действия лидеров, что получилось лишь на 45-й минуте матча с Финляндией.

Даже в критической ситуации в матчах с Бельгией и Данией сборной Черчесова не удалось перестроиться и системно изменить стиль игры, задействовать другие качества Дзюбы, кроме умения вести борьбу и цепляться за верховые мячи. На турнире уровня Евро для положительного результата этого мало.

Жирков сломался, и ему не было замены. У нас нет левого защитника?

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Нахождение 37-летнего игрока в сборной на Евро уже вызывало вопросы. Тем более с пятью матчами в 2021 году за «Зенит». Ставка Черчесова на Жиркова, который травмировался, в итоге привела к варианту с Кузяевым в роли фулбека. Да, Далер — разносторонний игрок, универсал, но решение все равно странное, пусть и вынужденное.

Замену Жиркову Черчесов искать и не пытается. Вариант с Кузяевым на позиции левого защитника мы увидели впервые лишь перед Евро, и это опять импровизация прямо перед стартом турнира. Если тренер видит такой вариант, то логично его готовить заранее.

К чему тогда приглашение Самошникова? Левый защитник «Рубина» провел отличный сезон, был лучшим в лиге на своей позиции среди россиян, но его приглашали в сборную просто тренироваться. Ни весной, ни перед Евро на контрольные матчи он не попадал в заявку. Его травма перед турниром не была настолько серьезной, чтобы не включать его «список 26».

Накануне он присоединился к «Рубину» на сборах и работает в общей группе, не испытывая никаких проблем. Просто Черчесов посчитал, что стареющий Жирков в этой роли лучше, чем молодой прогрессирующий защитник, а в итоге лишил сборную обоих — организм ветерана не выдержал нагрузки.

Что ждем дальше? Кузяева, у которого нет постоянной практики на левом фланге защиты в клубе, или отмечающего скоро 38-летие Жиркова? К другому сценарию Черчесов, похоже, не готовится.

Владислав Зимагулов

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