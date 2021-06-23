Выбежавшей на поле в матче Финляндия — Бельгия девушке заблокировали Fan ID

По информации источника, 20-летней студентке медицинского университета, которая оказалась на поле стадиона «Газпром Арена» во время встречи, заблокировали паспорта болельщика (Fan ID).

Напомним, Бельгия набрала девять очков и заняла первое место в группе В. Финляндия (3) — на третьем месте в таблице. Датчане (3) заняли второе место, Россия (3) — последняя.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.