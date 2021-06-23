Очень печальный Евро для «Спартака». Кажется, у клуба будут сложности с трансферами

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
19:00ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
19:00ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
22:00Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
22:00Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не началсяАнглия
2F
1/8 финала
29.06Не началсяШвеция
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
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3.07Не началсяW43
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3
Португалия
23
4
Венгрия
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20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Очень печальный Евро для «Спартака». Кажется, у клуба будут сложности с трансферами

Кого выгодно продавать: Крала, который играет плохо, или Ларссона, который вообще не выходит на поле?

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Источник: РИА "Новости"

На недавнем брифинге, проведённом после презентации нового главного тренера «Спартака», боссы клуба чётко огласили позицию по трансферам.

Приобретения, скорее всего, будут, но всё зависит от продаж. Сами понимаете, что восемь мест для иностранцев заняты на данный момент. В ведомости их даже больше. Тиль ушёл в «Фейеноорд», Роша ещё есть. Поэтому, повторюсь, всё зависит от продаж.
Дмитрий Попов
спортивный директор «Спартака»


Исчерпывающая позиция, которая требует разве одного дополнительного пояснения: само собой, дело не только в лимите на легионеров, но ещё и в финансах на покупки. «Спартак» очень много потратил при Цорне, место в групповом этапе Лиги чемпионов пока под вопросом (соответственно, деньги за него — тоже), и сейчас есть сковывающие факторы. Даже Промеса выкупали уже после того, как удалось пристроить в Италию Кокорина.

Вот и летом «Спартаку» нужно обязательно кого-нибудь продавать, чтобы докупиться и выйти на новый уровень. Но чемпионат Европы, кажется, немного портит все эти планы.

Крал демонстрирует слишком низкий уровень игры и превратился в запасного

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Главный актив «Спартака» на продажу — именно чешский полузащитник. Здесь сходятся воедино все составляющие: во-первых, Крал — легионер (освободится место в заявке), во-вторых, есть надежда, что он будет стоить дорого (возраст, спрос в Европе, статус игрока сборной), в-третьих, по игровым качествам он ограничивает красно-белых — и вместо него хотелось бы либо чистого опорника либо «восьмёрку» с более выраженными созидательными характеристиками.

Перед чемпионатом Европы казалось, что Крала продать относительно легко. Ходили разговоры, что «Вест Хэм» уже чуть ли не согласовал трансфер, а главный тренер Мойес публично говорил: «Крал — один из игроков, за которыми нужно следить». Но что «Спартак» получил в итоге?

В первом матче против Шотландии Крал вышел в стартовом составе — и напрочь провалился. Он совершил уйму потерь, суетился, точность передач составила катастрофические 55% (просто неприемлемо для центрального полузащитника), ведение единоборств также оставляло желать лучшего. Алекс выполнил несколько совсем глупых передач (особенно во втором тайме в явный офсайд). И даже традиционная беготня смотрелась вяло и неинтенсивно. Во втором тайме Крал не смог догнать оппонента, нанёсшего опасный удар с рикошетом. Неудивительно, что его отправили отдыхать раньше времени.

Далее спартаковский хавбек превратился в запасного. С Хорватией он вышел относительно неплохо — выполнил парочку перехватов, отнял мяч в прессинге у чужой штрафной, дважды выводил мяч на фланги. Впрочем, «неплохо» — максимальный комплимент в данном случае. Ярких, сочных эпизодов в исполнении Крала не было, опасный выход на чужие ворота под углом сразу после выхода на замену Алекс не реализовал (принял плохое решение), а ближе к концовке выпустил соперника с фланга и позволил тому зайти в штрафную.

Наконец последний матч с Англией. Пожалуй, самая показательная история — где ещё Мойес может получить настолько объективную информацию об уровне Крала, как не в игре против футболистов, выступающих в АПЛ? Но и здесь свои полчаса спартаковец сыграл очень серо. В любом эпизоде, когда на него налетали и нужно было действовать быстро, хавбек терял мяч. На 73-й минуте он не переключился на Стоунса и позволил ему легко зайти в опорную зону. В компенсированное время Крал нанёс очень плохой дальний удар — хотя, будь умнее и тоньше, мог бы чуть придержать мяч, развернуть атаку обратно на левый фланг — и доставить мяч в зону с численным преимуществом.

Итого: мы увидели только беготню туда-сюда, которая имела мало общего с футболом высокого уровня. Безусловно, тренеры смотрят на потенциальных новичков своими глазами, изучают фитнес-данные, но я правда не представляю, кто бы мог после таких выступлений влюбиться в игру Крала.

Вряд ли цена на него упала — один короткий турнир не может сильно повлиять на неё. Но, во-первых, она точно не выросла (а за счёт классных выступлений на крупных турнирах можно запросто удвоить её). Во-вторых, претендентов на футболиста, вероятно, стало меньше.

Ларссон не играет вообще. Европа так и не оценит его уровень

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Шведского форварда, как сообщали руководители «Спартака», не было в трансферных планах на ближайшее лето. Но болельщики, внимательно читающие канал одной небезызвестной женщины, прекрасно осведомлены, что тот же Попов особых восторгов по отношению к Ларссону не испытывает. И поэтому продажу исключать всё-таки нельзя.

Но на Евро Джордан пока вообще не сыграл ни минуты! Его кое-как взяли в сборную, после долгих сомнений и обид футболиста, а сейчас нападающий даже не попадает в заявку. Поэтому для Европы Ларссон — всего лишь интересный футболист из слабой РПЛ, до сих пор не проявлявший себя на международных турнирах. А такие вряд ли будут стоить дорого.

А если цена окажется средней, то продавать важного игрока действительно нет смысла.

А кого продать ещё?

Вариантов на самом деле минимум.

Можно задуматься о Зобнине — с одной стороны, его уход станет колоссальной потерей (с точки зрения уровня и паспорта), с другой, Роман давно хочет в Европу, можно было бы посодействовать ему.

Но мы все видели, как Зобнин сыграл на турнире. И дело даже не в одной грубой ошибке, а в общем уровне. Вряд ли сейчас за него дадут 20 млн евро.

Кто ещё? Жиго? За него можно выручить деньги, но трансфер станет ударом для клуба, сложно найти защитника с такими же качествами за меньшую сумму. Понсе? Есть ощущение, что он будет востребован Виторией, поскольку подходит португальцу по стилистике. Педро Роша? Учитывая, что «Спартак» сослал бразильца во вторую команду, все потенциальные покупатели увидели: игрок клубу не особо и нужен. Поэтому большие деньги никто не предложит. Кутепов? Бакаев? За них сегодня тоже сложно выручить много, да и проблему количества иностранцев в заявке их продажа не решит.

Главная цель «Спартака» на лето — это именно продажа Крала. Но сам полузащитник выполнению задачи пока не способствует. И уже можно прогнозировать, что у клуба будут сложности. Такой вот печальный Евро.

Михаил Гончаров

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Нидерланды
Нидерланды
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ФРГ
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Италия
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Франция
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