Сборная Испании не забила 5 пенальти подряд впервые за свою 101-летнюю историю
Форвард сборной Испании Альваро Мората не забил пенальти в матче со Словакией (1:0, первый тайм) в 3-м туре Евро.
Форвард сборной Испании Альваро Мората не забил пенальти в матче со Словакией (1:0, первый тайм) в 3-м туре Евро.
Испанцы не забили пять пенальти подряд. Это случилось впервые за 101-летнюю историю национальной команды.
Ранее Жерар Морено не забил с точки Польше (1:1) на Евро, Абель Руис не реализовал пенальти в товарищеском матче с Литвой (4:0), а Серхио Рамос дважды не забил с 11-метровой отметки Швейцарии (1:1) в рамках Лиги наций.