Швеция победила Польшу благодаря голу форварда «Краснодара» и вышла в плей-офф
Сборная Швеции обыграла Польшу в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Сборная Швеции обыграла Польшу в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в среду, 23 июня, в
В составе больше дубль оформил форвард Роберт Левандовски. Оба мяча он забил во втором тайме.
Победа позволила Швеции набрать семь очков и выйти в