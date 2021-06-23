Левандовски велик, но Швеция отправила Польшу домой. И спасла Украину
Сборная Польши уступила в матче со шведами и завершила групповой этап на последнем месте. Победы Швеции и Испании означают, что Украина выйдет в
Сборная Польши уступила в матче со шведами и завершила групповой этап на последнем месте. Победы Швеции и Испании означают, что Украина выйдет в
Для шведов стадион на Крестовском острове — счастливый. Здесь они в прошлом туре победили Словакию (Форсберг реализовал пенальти), а еще три года назад вышибли из 1/8 финала чемпионата мира Швейцарию. Матч тогда не был зрелищным, но скандинавы добились победы со счетом 1:0. Единственный гол забил Форсберг.
В последней игре группового этапа Евро-2020 шведам уже не была необходима победа — они лидировали в группе и гарантировали себе выход в
Для полузащитника сборной Швеции «Газпром Арена» — вдвойне счастливый стадион. Он в
Еще одна важная для нас деталь — Форсберг забил на второй минуте, но не стал самым быстрым автором гола в истории чемпионатов Европы. Этот титул
Шведы играли по классической для себя расстановке 4−4−2, которую они используют уже много лет. Польша тоже решила не отходить от схемы 3−5−2 — базовой для команды на этом Евро. Но тактика поляков в первых двух матчах барахлила, и шведы знали о ее слабых местах. Но и о сильных, конечно, тоже.
Очевидно, что сильнейшая сторона сборной Польши — Роберт Левандовски. Но форвард «Баварии» в национальной команде выступает хуже, чем в клубе. Сложно представить, как в матче за мюнхенцев Левандовски с метра попадает в перекладину. А в игре за Польшу — легко. В первом тайме Левандовски дважды за минуту головой сотряс перекладину — и не объяснить, как лидер польской сборной не забил.
Швеция в
При счете 2:0 поляков можно было бы хоронить, если бы у них в составе не играл один из лучших футболистов современности. Да, в сборной Левандовски смотрится хуже, так как подбор исполнителей не столь впечатляющий, как в «Баварии». Но индивидуальное мастерство никуда не исчезает. Доказательство — восхитительный гол издали в дальнюю «девятку».
Гол Левандовски произвел на сборную Польши эффект дефибриллятора — она понеслась вперед и вскоре забила второй мяч, только он был отменен
Финиш игры прошел в бесконечных забросах в район шведских ворот, но скандинавы
И победа Швеции вкупе с крупной победой Испании над Словакией подарила сборной Украины место в
Гоша Чернов