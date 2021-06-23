Левандовски велик, но Швеция отправила Польшу домой. И спасла Украину

Счастливый стадион

Для шведов стадион на Крестовском острове — счастливый. Здесь они в прошлом туре победили Словакию (Форсберг реализовал пенальти), а еще три года назад вышибли из 1/8 финала чемпионата мира Швейцарию. Матч тогда не был зрелищным, но скандинавы добились победы со счетом 1:0. Единственный гол забил Форсберг.

В последней игре группового этапа Евро-2020 шведам уже не была необходима победа — они лидировали в группе и гарантировали себе выход в плей-офф. Теоретически можно было даже договориться с поляками, ведь им как раз требовалось именно три очка. Но, к счастью, чемпионат Европы чист и честен, что шведы доказали уже на второй минуте. И вновь забил Форсберг.

Рекорд Кириченко устоял

Для полузащитника сборной Швеции «Газпром Арена» — вдвойне счастливый стадион. Он в Санкт-Петербурге и забивал за национальную команду и обыгрывал «Зенит» со своим клубом. В 2018-м «Лейпциг» с Форсбергом в составе здесь сыграл вничью и вышел в четвертьфинал Лиги Европы, а в 2019-м немецкий клуб победил петербуржцев в матче группового этапа Лиги чемпионов, причем Форсберг даже отдал результативную передачу.

Еще одна важная для нас деталь — Форсберг забил на второй минуте, но не стал самым быстрым автором гола в истории чемпионатов Европы. Этот титул по-прежнему удерживает Дмитрий Кириченко, поразивший ворота Греции на Евро-2004. Форварду сборной России понадобилось на гол 67 секунд, а хавбеку сборной Швеции — 81 секунда.

Двойная перекладина

Шведы играли по классической для себя расстановке 4−4−2, которую они используют уже много лет. Польша тоже решила не отходить от схемы 3−5−2 — базовой для команды на этом Евро. Но тактика поляков в первых двух матчах барахлила, и шведы знали о ее слабых местах. Но и о сильных, конечно, тоже.

Очевидно, что сильнейшая сторона сборной Польши — Роберт Левандовски. Но форвард «Баварии» в национальной команде выступает хуже, чем в клубе. Сложно представить, как в матче за мюнхенцев Левандовски с метра попадает в перекладину. А в игре за Польшу — легко. В первом тайме Левандовски дважды за минуту головой сотряс перекладину — и не объяснить, как лидер польской сборной не забил.

Чудо-гол Левандовски

Швеция в какой-то момент просела, но освежила команду одна замена — Деян Кулусевски, который прямо накануне Евро сдал положительный тест на ковид, вышел и через четыре минуты сделал гол. Угадайте, кто забил? Конечно же, Форсберг.

При счете 2:0 поляков можно было бы хоронить, если бы у них в составе не играл один из лучших футболистов современности. Да, в сборной Левандовски смотрится хуже, так как подбор исполнителей не столь впечатляющий, как в «Баварии». Но индивидуальное мастерство никуда не исчезает. Доказательство — восхитительный гол издали в дальнюю «девятку».

Победный мяч Классона

Гол Левандовски произвел на сборную Польши эффект дефибриллятора — она понеслась вперед и вскоре забила второй мяч, только он был отменен из-за офсайда. Однако давление на защиту Швеции продолжалось, и великий Левандовски все-таки сравнял счет. Правда, полякам и этого было мало — в плей-офф их выводили только полновесные три очка.

Финиш игры прошел в бесконечных забросах в район шведских ворот, но скандинавы все-таки выстояли. А в добавленное время даже выгрызли победу — решающий мяч забил вышедший на замену краснодарец Классон.

И победа Швеции вкупе с крупной победой Испании над Словакией подарила сборной Украины место в плей-офф. А Польша после четвертьфинала на Евро-2016 покидает континентальный турнир уже после группового этапа.

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