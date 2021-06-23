Форсберг: Мне очень нравится играть на стадионе в Петербурге
ЕВРО-2020, Сергей Яременко. Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг заявил, что ему очень нравится играть на стадионе в
ЕВРО-2020, Сергей Яременко. Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг заявил, что ему очень нравится играть на стадионе в
Форсберг забил два гола полякам в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу и помог сборной Швеции одержать победу 3:2. Ранее на ЕВРО-2020 Форсберг забил в Петербурге гол в ворота словаков. На чемпионате мира-2018 полузащитник отличился во встрече со швейцарцами в 1/8 финала, которая тоже проходила на стадионе на Крестовском острове. Также швед дважды играл на этой арене против «Зенита» в матчах Лиги Европы и Лиги чемпионов.
«Не думаю, что я стану лучшим бомбардиром этого стадиона, но мне здесь очень нравится. Стоит ли переименовать его в “Санкт-Эмиль-Форсберг арена”? Было бы здорово! Отлично, что мы победили в Петербурге. Здорово, что могу помочь команде своими голами. У нас было не так много моментов, отлично, что мы их реализовали», — заявил Форсберг на
«До сих пор не могу поверить, что мы победили, учитывая, как развивалась игра. Мы слишком много позволяли сопернику, но удалось показать характер. Доволен тем, как мы сыграли, стали первыми в группе — это великолепно», — отметил Форсберг.