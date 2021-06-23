Форсберг: Мне очень нравится играть на стадионе в Петербурге

Форсберг забил два гола полякам в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу и помог сборной Швеции одержать победу 3:2. Ранее на ЕВРО-2020 Форсберг забил в Петербурге гол в ворота словаков. На чемпионате мира-2018 полузащитник отличился во встрече со швейцарцами в 1/8 финала, которая тоже проходила на стадионе на Крестовском острове. Также швед дважды играл на этой арене против «Зенита» в матчах Лиги Европы и Лиги чемпионов.

«Не думаю, что я стану лучшим бомбардиром этого стадиона, но мне здесь очень нравится. Стоит ли переименовать его в “Санкт-Эмиль-Форсберг арена”? Было бы здорово! Отлично, что мы победили в Петербурге. Здорово, что могу помочь команде своими голами. У нас было не так много моментов, отлично, что мы их реализовали», — заявил Форсберг на пресс-конференции.