Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную
В матче 3-го тура группового этапа сборная Португалии встречается с национальной командой Франции.
В матче 3-го тура группового этапа сборная Португалии встречается с национальной командой Франции.
Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в этой встрече. Второй гол с пенальти стал для португальца 109-м за национальную команду. Таким образом, Роналду повторил мировой рекорд, который принадлежит иранскому футболисту Али Даеи.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако