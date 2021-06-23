Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную

Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в этой встрече. Второй гол с пенальти стал для португальца 109-м за национальную команду. Таким образом, Роналду повторил мировой рекорд, который принадлежит иранскому футболисту Али Даеи.