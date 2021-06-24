Рекорд Роналду и дубль Бензема позволили Португалии и Франции сыграть вничью

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
00:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рекорд Роналду и дубль Бензема позволили Португалии и Франции сыграть вничью

Сборная Португалии сыграла вничью с командой Франции в рамках заключительного, третьего тура чемпионата Европы. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Капитан португальцев Криштиану Роналду открыл счет в матче, реализовав пенальти в первом тайме. Но в концовке первой половины также с пенальти положение выровнял нападающий французов Карим Бензема.

В начале второй половины второй гол Бензема был засчитан после просмотра ВАР. Но все тот же Роналду и все так же с пенальти снова сделал счет равным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Роналду довел общее число своих голов за национальную команду до 109. Таким образом, он повторил мировой рекорд, который ранее удерживал Али Даеи.

Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в плей-офф.

Португалия
2:2
Первый тайм: 1:1
Франция
 Сборная России выступила с заявлением после вылета с Евро-2020
Зарема Салихова: «Лучшими на Евро были Киркоров и Бузова»
Главные темы
Франция и Португалия устроили шоу
Германия чудом пролезла в плей-офф
Левандовски велик, но Швеция отправила Польшу домой
Пять решений Черчесова, которые привели к провалу России на Евро
Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную
Форсберг: Мне очень нравится играть на стадионе в Петербурге
Германия — Венгрия: стартовые составы на матч Евро-2020
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы с третьего места
Португалия — Франция: стартовые составы на матч Евро-2020
Сборная Испании не забила 5 пенальти подряд впервые за свою 101-летнюю историю
Очень печальный Евро для «Спартака». Кажется, у клуба будут сложности с трансферами
Выбежавшей на поле в матче Финляндия — Бельгия девушке заблокировали Fan ID
Швеция — Польша: стартовые составы команд на матч Евро-2020
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
Кадр дня
Бывшие партнеры по мадридскому "Реалу" Криштиану Роналду и Карим Бензема забили все четыре гола в матче Португалия - Франция
Словакия — Испания: стартовые составы команд на матч Евро-2020
Шмурнов заявил, что половина России обрадовалась роковой ошибке Зобнина
Васс оценил победу сборной Дании над Россией на Евро-2020
Скандал на Евро из-за сигареты. Тренер поляков набросился на журналиста
Мостовой — о нежелании Черчесова подавать в отставку: «Кто ж от сладкой клубники с большим контрактом откажется?»
8 главных скандалов группового этапа Евро-2020. Россия и Украина успели отличиться
Олимпийская чемпионка Бобровникова возмущена зарплатами русских футболистов: «Я столько не заработаю за всю жизнь!»
Чемпионат Европы по футболу: отставка Станислава Черчесова, кто может возглавить сборную России
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
Орлов заявил, что игроков сборной нужно посадить на хлеб и воду после вылета с Евро
У Англии 2 гола за 3 игры — антирекорд Евро для победителей групп
Дешам отомстит за поражение на Евро-2016: анонс матча Португалия — Франция
Бывший футболист сборной СССР посоветовал Черчесову подать в отставку
Лука Модрич стал самым молодым и самым возрастным автором гола сборной Хорватии на Евро
Ирина Роднина: «Не понимаю, зачем оскорблять сборную? Уверена, никто из футболистов не хотел делать что-то плохое против страны»
Почему Черчесов останется в сборной. Объясняет главный редактор «СЭ»
Плющенко о провале России на Евро: предлагаю больше средств вкладывать в фигурное катание
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
12Вместе в плей-офф: Португалия и Франция сыграли вничью
17Стильные девушки, модная попа с мячом и огненный Левандовски. Как Швеция обыграла Польшу
15Англия обыграла Чехию и заняла первое место в группе D Евро-2020
45Сборная России проиграла Дании и покинула Евро
9Сборная Украины уступила в решающем матче с Австрией
10Сборная Италии одержала на Евро три победы подряд
20Германия и Португалия устроили голевую феерию
24Главное британское дерби завершилось нулевой ничьей
14Самые колоритные болельщики Евро-2020
17Швеция обыграла Словакию в Санкт-Петербурге
Стадия пройдена. Четырьмя матчами в среду завершится групповой этап Евро
Влашич и чудо-гол Модрича сняли проклятие вице-чемпионов мира. Хорватия вышла в плей-офф и уменьшила шансы Украины на 1/8 финала
Англия — унылейшая. Она выиграла группу, но в 1/8 финала может вылететь от топ-соперника
Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф Евро-2020
Сборная Англии по футболу обыграла чехов в матче Евро и заняла первое место в группе
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Гамшик: Стадион в Петербурге — один из самых красивых среди тех, что я видел
Сборная Украины действительно круче России? Сравниваем показатели на Евро-2020
Валентина Матвиенко призвала изменить футбольную политику в России
«Готов принять весь хейт на себя». Зобнин заговорил после провала России на Евро
Черданцев: Мне непонятно, почему Черчесов сразу после матча с Данией не подал в отставку. Какие еще нужны поводы?
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь