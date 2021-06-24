Рекорд Роналду и дубль Бензема позволили Португалии и Франции сыграть вничью
Сборная Португалии сыграла вничью с командой Франции в рамках заключительного, третьего тура чемпионата Европы. Встреча закончилась со счетом 2:2.
Сборная Португалии сыграла вничью с командой Франции в рамках заключительного, третьего тура чемпионата Европы. Встреча закончилась со счетом 2:2.
Капитан португальцев Криштиану Роналду открыл счет в матче, реализовав пенальти в первом тайме. Но в концовке первой половины также с пенальти положение выровнял нападающий французов Карим Бензема.
В начале второй половины второй гол Бензема был засчитан после просмотра ВАР. Но все тот же Роналду и все так же с пенальти снова сделал счет равным.
Роналду довел общее число своих голов за национальную команду до 109. Таким образом, он повторил мировой рекорд, который ранее удерживал Али Даеи.
Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в