Рекорд Роналду и дубль Бензема позволили Португалии и Франции сыграть вничью

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Капитан португальцев Криштиану Роналду открыл счет в матче, реализовав пенальти в первом тайме. Но в концовке первой половины также с пенальти положение выровнял нападающий французов Карим Бензема.

В начале второй половины второй гол Бензема был засчитан после просмотра ВАР. Но все тот же Роналду и все так же с пенальти снова сделал счет равным.

<iframe width="853" height="480" src="//ok.ru/videoembed/2602912320248?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Роналду довел общее число своих голов за национальную команду до 109. Таким образом, он повторил мировой рекорд, который ранее удерживал Али Даеи.