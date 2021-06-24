Германия спаслась от поражения в матче с Венгрией и вышла в 1/8 финала Евро-2020

Футбол, Евро, Группа F23.06.2021, 22:00 (МСК UTC+3)Allianz Arena, 12413 зрителей
|Кай Хаверц(Матс Хуммельс)
|66′
|Адам Солои(Роланд Шоллои)
|11′
|Леон Горецка
|84′
|Ондраш Шафер(Адам Солои)
|68′
|1
|Мануэль Нойер
|1
|Петер Гулачи
|2
|Антонио Рюдигер
|4
|Аттила Солои
|5
|Матс Хуммельс
|6
|Вилли Орбан
|6
|Йозуа Киммих
|7
|Лоик Него
|8
|Тони Кроос
|21
|Эндре Ботка
28′
|19
|Лерой Сане
61′
|8
|Адам Надь
|4
|Маттиас Гинтер
82′
|13
|Ондраш Шафер
|14
|Джамал Мусиала
|5
|Аттила Фиола
66′88′
|20
|Робин Гозенс
82′
|14
|Герге Ловренчич
|9
|Кевин Фолланд
|15
|Ласло Кляйнхайслер
88′
|10
|Серж Гнабри
68′
|23
|Неманья I Николич
|25
|Томас Мюллер
|9
|Адам Солои
64′82′
|21
|Илкай Гюндоган
29′58′
|19
|Кевин Варга
|18
|Леон Горецка
|20
|Роланд Шоллои
75′
|7
|Кай Хаверц
67′
|24
|Саболч Шен
|11
|Тимо Вернер
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|ВАР
|Массимилиано Иррати(Италия)
|Первый ассистент ВАР
|Марко Ди Белло(Италия)
|Первый ассистент ВАР
|Филиппо Мели(Италия)
|Третий ассистент ВАР
|Паоло Валери(Италия)