Франция и Португалия устроили шоу. Роналду повторил великий рекорд и затащил своих в плей-офф
Спасибо за это, как ни странно, нужно сказать Венгрии.
Спасибо за это, как ни странно, нужно сказать Венгрии.
Глядя на такие афиши, какие были в группе F, остается в очередной раз пожалеть о том, что в финальном турнире Евро играют не 16, а 24 команды. Представляете, какая была бы интрига в последнем туре в случае, если бы в
Игра действующих чемпионов мира против действующих чемпионов Европы превратилась бы в лютую битву за выживание, где португальцев устраивала бы только победа. Сейчас же они при определенном раскладе могли проиграть хоть 0:3, но все равно пройти дальше. Избежать встречи с Англией или Бельгией уже в первом раунде
К счастью, огня добавила Венгрия, в параллельном матче быстро забившая Германии. Получалось, что если матч в Мюнхене так и закончится, а Португалия проиграет Франции, то именно она останется на последнем месте в группе. Вот это уже был серьезный повод напрячься как следует.
А где игра всерьез, тут Криштиану Роналду. Которому помогли вратарь французов Уго Ллорис и рефери Матео Лаос. Первый после подачи со штрафного вместо мяча заехал по лицу Данилу, а второй не стал закрывать на это глаза — мол, голкипер в своем праве. Ну и Криштиану Роналду показывает всем на этом Евро, как нужно бить пенальти. 4-й гол на турнире — больше только у игрока по фамилии Автогол и 12-й всего на чемпионатах Европы. А во втором тайме случился 5-й и 13-й соответственно — тоже с пенальти. Более того, второй гол в ворота Франции стал для Криштиану 109-м за сборную Португалии, и он сравнялся с рекордом иранца Али Даеи по числу мячей за национальную команду.
А у Франции божили Поль Погба и Карим Бензема. Полузащитник «МЮ» снова доказывал, что если бы хотел — мог бы коллекционировать «Золотые мячи» пачками, настолько велик его потенциал. Вот только показывает его он исключительно в сборной Франции — что на ЧМ-2018, что сейчас, на Евро-2020, тогда как в клубе часто валяет дурака. Передачи любой сложности в любую точку поля — легко. Отбороться в обороне — пожалуйста. Включиться в прессинг — запросто.
Ну, а Бензема сделал дубль,
А, учитывая, что в параллельном матче Венгрия в
Показательно, что стоило немцам в Мюнхене сравнять счет, как матч в Будапеште тут же затух, и последние 10 минут команды были заняты сосредоточенным перекатыванием мяча. Всех все устраивало, и смотреть на это было просто стыдно и неприятно. Рваться вперед и сражаться за первое место в группе Португалии было неинтересно — как бы чего не вышло, третье тоже сойдет. Хватит и рекорда Роналду.