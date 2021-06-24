Германия чудом пролезла в плей-офф. Венгрия остановилась в шаге от главной сенсации Евро

В чопорной Германии все примерно как в разухабистой России — от любви до ненависти один шаг. Как и обратно. После унылого поражения от Франции страна погрузилась в траур. «Шеф, все пропало».

Но стоило немцам одолеть Португалию (4:2), как болельщиков захлестнула эйфория. И Кроос уже не старый пень, который тормозит атаки, а крутой полузащитник «Реала». И Лев не сбитый летчик, которому надо было уйти после провала на ЧМ-2018, а лучший тренер на планете. Госенс же, который был причастен ко всем четырем голам, — вообще мегазвезда.

В удачном исходе матча с Венгрией сомнений не было никаких. Да, команда здорово смотрелась в первых двух турах. «Но ведь это было дома при сумасшедшей поддержке забитого стадиона, — говорил мне знакомый немец. — А мы играем с ними в Мюнхене. Да и по именам венгры не впечатляют».

Ну-ну. Уже на 11-й минуте Солои, которого хорошо знают по «Майнцу», открыл счет. Вот тебе и на! Эйфорию рукой сняло, германцев снова затрясло.

В стране тут же вспомнили, как оконфузились в Казани три года назад. На ЧМ-2018 команда Лева тоже стартовала с поражения — от Мексики. Потом была победа над Швецией и… проигрыш скромной Южной Корее.

Теперь нависла явная угроза повторения истории — до перерыва отыграться бундестим не смогла. А Португалия набирала очки в параллельном матче с Францией, отбрасывая немцев на последнее место. Катастрофа!

Хуммельс бил в перекладину, Гинтер с семи метров — точно в руки вратарю, Гнабри не дотягивался до мяча перед пустыми воротами… Поверишь тут в злой рок.

Все это, к слову, при безупречном судействе Сергея Карасева, который давал командам бороться, не сбивал темп матча постоянными свистками. Игра в Мюнхене смотрелась.

А немцы завязли в обороне Венгрии. Если в первом тайме они так вжали соперника в его штрафную площадь, что не было сомнений — гол вот-вот будет. То после перерыва моментов почти не возникало.

Гол Хаверца после «стандарта» был подарком небес, однако венгры тут же сотворили второе чудо — отличились спустя несколько секунд после возобновления игры.

Показалось, что Германии — капут. И она второй раз подряд не пройдет в плей-офф на крупном турнире. Это было бы позорнейшим исходом и максимально бесславным прощанием со сборной Йоахима Лева после 15 лет работы.

Но все-таки у этих парней есть характер! В концовке они с помощью вышедших на замену Фолланда и Мусиалы чуть взвинтили темп, что привело к голу Горецки — 2:2. Шла 84-я минута.