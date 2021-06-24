Роланд Шаллаи: «Сборная Венгрии гордится своей игрой на Евро»
Нападающий сборной Венгрии Роланд Шаллаи прокомментировал итог матча с Германией в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы.
Нападающий сборной Венгрии Роланд Шаллаи прокомментировал итог матча с Германией в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы.
Встреча завершилась со счетом 2:2.
— Я очень горжусь тем, как выступили, но я разочарован итогом. Мы играли очень хорошо, гордимся своей игрой. Думаю, что мы на действительно хорошем пути. Мы оказались трудным препятствием для трех чрезвычайно жестких соперников, — сказал форвард в интервью M4 Sport.
Сборная Венгрии заняла четвертое место в своей группе, Германия со второго места прошла в