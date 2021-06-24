Роланд Шаллаи: «Сборная Венгрии гордится своей игрой на Евро»

— Я очень горжусь тем, как выступили, но я разочарован итогом. Мы играли очень хорошо, гордимся своей игрой. Думаю, что мы на действительно хорошем пути. Мы оказались трудным препятствием для трех чрезвычайно жестких соперников, — сказал форвард в интервью M4 Sport.