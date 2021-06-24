Фетисов о Черчесове: «Он внес яркость в наш футбол, имеет европейское футбольное образование. У него есть харизма»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопросы об игре сборной России на Евро-2020.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопросы об игре сборной России на Евро-2020.
— Выступление на Евро сборной — что это?
— Позор! Не надо подбирать слова. Да и тут не сам результат, а то, как это все произошло. Безвольно и бесхарактерно.
— Станислав Черчесов должен уйти?
— От любви до ненависти один шаг. Он внес яркость в наш футбол. Но у у всех тренеров одна участь. Его назначают, чтобы потом уволить. Вопрос времени.
Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу. Он имеет европейское футбольное образование. Плюс у него есть харизма. Но так случилось… У меня сейчас нет четкого ответа на вопрос.
— Как отнесетесь к тому, если тренер останется?
— Это решение меня никак бы не раздражало. Но его принимаю не я. Да и где найти футболистов, которые будут биться за страну от первой до последней секунды?
Да, это требует воспитания на уровне детской школы. И нужны тренеры, которые будут получать достойную зарплату. Они должны понимать, что, воспитав футболиста, будут такими же знаменитыми, как и их воспитанники.
Я понимаю, как это все изменить. Но будут ли слушать — это другой вопрос. У нас есть многое с точки зрения инфраструктуры, вопрос — как это все использовать.
Нужна понятная стратегия и система, которая будет развивать футболистов. У нас это все