Фетисов о Черчесове: «Он внес яркость в наш футбол, имеет европейское футбольное образование. У него есть харизма»

— Выступление на Евро сборной — что это?

— Позор! Не надо подбирать слова. Да и тут не сам результат, а то, как это все произошло. Безвольно и бесхарактерно.

— Станислав Черчесов должен уйти?

— От любви до ненависти один шаг. Он внес яркость в наш футбол. Но у у всех тренеров одна участь. Его назначают, чтобы потом уволить. Вопрос времени.

Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу. Он имеет европейское футбольное образование. Плюс у него есть харизма. Но так случилось… У меня сейчас нет четкого ответа на вопрос.

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— Как отнесетесь к тому, если тренер останется?

— Это решение меня никак бы не раздражало. Но его принимаю не я. Да и где найти футболистов, которые будут биться за страну от первой до последней секунды?

Да, это требует воспитания на уровне детской школы. И нужны тренеры, которые будут получать достойную зарплату. Они должны понимать, что, воспитав футболиста, будут такими же знаменитыми, как и их воспитанники.

Я понимаю, как это все изменить. Но будут ли слушать — это другой вопрос. У нас есть многое с точки зрения инфраструктуры, вопрос — как это все использовать.