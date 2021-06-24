Зеленский с иронией поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф Евро

— Впервые в истории сборная Украины по футболу вышла из группы на этом турнире и попала в плей-офф.

Футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой. Вспомнить хотя бы гол в ворота Англии на Евро-2012, который не засчитали. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно — заслуженно.

У наших футболистов появляется шанс доказать, что все это время мы просто разминались, — пишет президент в Instagram.