Али Даеи: «Роналду будет принадлежать рекорд по голам за сборную — это честь для меня»

— Мои поздравления Криштиану Роналду, которому остался гол до нового рекорда по голам среди игроков мужских национальных сборных. То, что этот рекорд будет принадлежать Роналду, честь для меня. Он великий чемпион и гуманист, который вдохновляет людей и влияет на жизни по всему миру. Вперед! — написал иранец в инстаграме.