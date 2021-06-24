Али Даеи: «Роналду будет принадлежать рекорд по голам за сборную — это честь для меня»
Бывший форвард сборной Ирана Али Даеи поздравил португальского нападающего Криштиану Роналду с повторением его рекорда по голам за сборную.
Бывший форвард сборной Ирана Али Даеи поздравил португальского нападающего Криштиану Роналду с повторением его рекорда по голам за сборную.
— Мои поздравления Криштиану Роналду, которому остался гол до нового рекорда по голам среди игроков мужских национальных сборных. То, что этот рекорд будет принадлежать Роналду, честь для меня. Он великий чемпион и гуманист, который вдохновляет людей и влияет на жизни по всему миру. Вперед! — написал иранец в инстаграме.
Роналду повторил мировой рекорд, забив 109 голов за сборную Португалии.