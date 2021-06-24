Главный тренер сборной Венгрии: «Мне не верится, что мы разочарованы счетом 2:2, а немцы довольны этим результатом»

— Мне не верится, что мы разочарованы счетом 2:2 в Мюнхене, а немцы довольны этим результатом. Это говорит само за себя.
Мы расстроены, потому что были очень близки к выходу из группы. Ребята были достойны этого. Ребята сражались как львы во всех трех матчах, и ими гордится вся страна.
Мы не тушевались перед грандами, с которыми встречались на турнире. Мы играли как одна команда — плечом к плечу. Никто не может упрекнуть нас за плохую игру или недостаточный настрой, — сказал Росси.
Венгрия заняла четвертое место в своей группе и завершила выступление на турнире. Германия со второго места вышла в плей-офф, где их соперником будет сборная Англии.