Главный тренер сборной Венгрии: «Мне не верится, что мы разочарованы счетом 2:2, а немцы довольны этим результатом»

— Мне не верится, что мы разочарованы счетом 2:2 в Мюнхене, а немцы довольны этим результатом. Это говорит само за себя.

Мы расстроены, потому что были очень близки к выходу из группы. Ребята были достойны этого. Ребята сражались как львы во всех трех матчах, и ими гордится вся страна.

Мы не тушевались перед грандами, с которыми встречались на турнире. Мы играли как одна команда — плечом к плечу. Никто не может упрекнуть нас за плохую игру или недостаточный настрой, — сказал Росси.

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