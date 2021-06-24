«Люди теряют работу, им платят меньше — а мы можем изменить для них этот год». Мотивация от капитана Венгрии — мощь

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
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Бельгия
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2
Дания
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3
Финляндия
33
4
Россия
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Уэльс
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3
Швейцария
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Сев. Македония
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Англия
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2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
11:14 (мск), источник: Sports.Ru

«Люди теряют работу, им платят меньше — а мы можем изменить для них этот год». Мотивация от капитана Венгрии — мощь

Речь настоящего лидера.

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Источник: Reuters

Сборная Венгрии — одно из ярчайших явлений Евро-2020.

В группе смерти, где от венгров никто не ждал ничего, кроме бесконечных страданий, они выдали три предельно достойных матча.

Сначала 84 минуты держались с Португалией (причем старались дерзить и незадолго до гола Роналду забили из офсайда), потом сыграли вничью с Францией (1:1), а в последнем туре обыгрывали Германию и до последних минут выходили в плей-офф.

Самый удивительный момент случился в середине второго тайма: Хавертц сравнял (1:1), казалось, что немцы вот-вот переломят игру, но через 12 секунд после розыгрыша с центра поля Венгрия забила второй. Как же героически они бились!

Главный тренер Венгрии Марко Росси, кстати, убежден, что дело не в строгой оборонительной тактике, а в психологии.

Источник: Reuters

«В наше время многие тренеры убеждены, что команда побеждает благодаря тактике. Они заблуждаются. Главная роль — всегда у игроков, — отметил итальянец после ничьей с Францией. — Наши игроки усердно и целеустремленно работают каждый день. У нас есть потолок, но будущее выглядит многообещающим».

Прекрасно, что у нас есть возможность увидеть, как на самом деле исполняют свои роль игроки. На решающем этапе отбора на Евро-2020 жизнь сборной снимали для двухсерийного документального фильма «Лучший подарок».

Туда попала речь капитана Адама Салаи перед финальным стыковым матчем Венгрии против Исландии. Тут надо напомнить, что стыки были разделены на плей-офф: венгры сначала обыграли Болгарию (3:1) и вышли на Исландию, которая справилась с Румынией (2:1). И вот 12 ноября 2020 года венгры рубились с исландцами.

Посмотрите, как Салаи мотивировал партнеров на этот матч. Мощь!

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Текстовая версия:

— Мы хотели попасть сюда, и вот мы здесь. Сегодня наш решающий матч.

Из-за коронавируса люди теряют работу. Из-за коронавируса людям платят меньше. А мы за 90 или 120 минут можем изменить этот год.

Это не должно давить на вас. Это возможность и радость, что на 120 минут у каждого есть работа, которой мы можем изменить этот год! Целый год!

14 миллионов венгров будут смотреть этот матч по ТВ. И мы можем это сделать.

Как мы это сделаем? Сегодня не будет никого, кто устал. Никого, кто проиграет единоборство. Никого, кто упадет на землю.

Сегодня я просто хочу увидеть, что мы гладиаторы!

Что бы ни случилось, что бы ни случилось — усталости нет! И те, кто останется на скамейке, тоже решают исход матча!

Вперед, ВЕНГРИЯ!

Большую часть матча венгры проигрывали (на 11-й минуте забил полузащитник «Эвертона» Гильфи Сигурдссон) — как вдруг в конце все перевернулось. На 88-й минуте сравнял Лоик Него — француз, который спас карьеру в Венгрии и в знак благодарности в 2019 году получил паспорт. А на 90+2 победный втащил самый звездный игрок сборной Доминик Собослаи (он пропустил Евро-2020 из-за травмы).

На Евро Салаи тоже был хорош. После вынужденной замены против Франции (тепловой удар в середине первого тайма) он стал главным героем игры с немцами. Он забил первый мяч и отдал голевой пас на второй — чуть-чуть не хватило, чтобы они вывели команду в плей-офф.

Совсем чуть-чуть о судьбе Салаи. В 2004 году, когда Адаму было 16, он без родителей уехал в Германию, в интернат академии «Штутгарта». «Это один из самых трудных моментов моей жизни: я не знал ни слова на немецком, в первые полгода все шло очень плохо. Но потом наладилось, и я даже стал чемпионом Германии с молодежкой «Штутгарта», — вспоминал форвард.

Как раз тогда Адама позвали в «Кастилью», вторую команду мадридского «Реала» — трансфер стоил смешных 500 тысяч евро. В Мадриде он за три года забил более 20 голов и даже успел потренироваться рядом с Криштиану Роналду. «Особенно хорош был второй год — меня называли лучшим игроком “Кастильи”, поэтому позвали тренироваться с основой. Там были мировые звезды, так что пробиться было не очень реально. Но это все равно была отличная ступенька в Бундеслигу».

С 2010 года Салаи безвылазно в Германии («Майнц», «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер»). За все время у него 53 гола в 264 матчах Бундеслиги, но статистика перед Евро была грустной — всего 3 мяча в 47 играх за клуб. Тем не менее тренер Марко Росси публично его поддерживал и гарантировал статус основого.

«Быть ​​капитаном — это не просто носить повязку, — говорил Салаи перед Евро. — Мне нравится сталкиваться с трудностями и помогать другим. Быть капитаном национальной сборной — одна из лучших вещей в моей жизни. А если бы мне в детстве сказали, что я буду капитаном на домашнем Евро… Я бы никогда не поверил».

И как близок был плей-офф!

Германия
2:2
Первый тайм: 0:1
Венгрия
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