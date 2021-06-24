«Люди теряют работу, им платят меньше — а мы можем изменить для них этот год». Мотивация от капитана Венгрии — мощь

Сборная Венгрии — одно из ярчайших явлений Евро-2020.

В группе смерти, где от венгров никто не ждал ничего, кроме бесконечных страданий, они выдали три предельно достойных матча.

Сначала 84 минуты держались с Португалией (причем старались дерзить и незадолго до гола Роналду забили из офсайда), потом сыграли вничью с Францией (1:1), а в последнем туре обыгрывали Германию и до последних минут выходили в плей-офф.

Самый удивительный момент случился в середине второго тайма: Хавертц сравнял (1:1), казалось, что немцы вот-вот переломят игру, но через 12 секунд после розыгрыша с центра поля Венгрия забила второй. Как же героически они бились!

Главный тренер Венгрии Марко Росси, кстати, убежден, что дело не в строгой оборонительной тактике, а в психологии.

«В наше время многие тренеры убеждены, что команда побеждает благодаря тактике. Они заблуждаются. Главная роль — всегда у игроков, — отметил итальянец после ничьей с Францией. — Наши игроки усердно и целеустремленно работают каждый день. У нас есть потолок, но будущее выглядит многообещающим».

Прекрасно, что у нас есть возможность увидеть, как на самом деле исполняют свои роль игроки. На решающем этапе отбора на Евро-2020 жизнь сборной снимали для двухсерийного документального фильма «Лучший подарок».

Туда попала речь капитана Адама Салаи перед финальным стыковым матчем Венгрии против Исландии. Тут надо напомнить, что стыки были разделены на плей-офф: венгры сначала обыграли Болгарию (3:1) и вышли на Исландию, которая справилась с Румынией (2:1). И вот 12 ноября 2020 года венгры рубились с исландцами.

Посмотрите, как Салаи мотивировал партнеров на этот матч. Мощь!

Текстовая версия:

— Мы хотели попасть сюда, и вот мы здесь. Сегодня наш решающий матч.

Из-за коронавируса люди теряют работу. Из-за коронавируса людям платят меньше. А мы за 90 или 120 минут можем изменить этот год.

Это не должно давить на вас. Это возможность и радость, что на 120 минут у каждого есть работа, которой мы можем изменить этот год! Целый год!

14 миллионов венгров будут смотреть этот матч по ТВ. И мы можем это сделать.

Как мы это сделаем? Сегодня не будет никого, кто устал. Никого, кто проиграет единоборство. Никого, кто упадет на землю.

Сегодня я просто хочу увидеть, что мы гладиаторы!

Что бы ни случилось, что бы ни случилось — усталости нет! И те, кто останется на скамейке, тоже решают исход матча!

Вперед, ВЕНГРИЯ!

Большую часть матча венгры проигрывали (на 11-й минуте забил полузащитник «Эвертона» Гильфи Сигурдссон) — как вдруг в конце все перевернулось. На 88-й минуте сравнял Лоик Него — француз, который спас карьеру в Венгрии и в знак благодарности в 2019 году получил паспорт. А на 90+2 победный втащил самый звездный игрок сборной Доминик Собослаи (он пропустил Евро-2020 из-за травмы).

На Евро Салаи тоже был хорош. После вынужденной замены против Франции (тепловой удар в середине первого тайма) он стал главным героем игры с немцами. Он забил первый мяч и отдал голевой пас на второй — чуть-чуть не хватило, чтобы они вывели команду в плей-офф.

Совсем чуть-чуть о судьбе Салаи. В 2004 году, когда Адаму было 16, он без родителей уехал в Германию, в интернат академии «Штутгарта». «Это один из самых трудных моментов моей жизни: я не знал ни слова на немецком, в первые полгода все шло очень плохо. Но потом наладилось, и я даже стал чемпионом Германии с молодежкой «Штутгарта», — вспоминал форвард.

Как раз тогда Адама позвали в «Кастилью», вторую команду мадридского «Реала» — трансфер стоил смешных 500 тысяч евро. В Мадриде он за три года забил более 20 голов и даже успел потренироваться рядом с Криштиану Роналду. «Особенно хорош был второй год — меня называли лучшим игроком “Кастильи”, поэтому позвали тренироваться с основой. Там были мировые звезды, так что пробиться было не очень реально. Но это все равно была отличная ступенька в Бундеслигу».

С 2010 года Салаи безвылазно в Германии («Майнц», «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер»). За все время у него 53 гола в 264 матчах Бундеслиги, но статистика перед Евро была грустной — всего 3 мяча в 47 играх за клуб. Тем не менее тренер Марко Росси публично его поддерживал и гарантировал статус основого.

«Быть ​​капитаном — это не просто носить повязку, — говорил Салаи перед Евро. — Мне нравится сталкиваться с трудностями и помогать другим. Быть капитаном национальной сборной — одна из лучших вещей в моей жизни. А если бы мне в детстве сказали, что я буду капитаном на домашнем Евро… Я бы никогда не поверил».