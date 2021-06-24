Прощание Венгрии с Евро — до слез. Вместе с болельщиками спели гимн: плакали и игроки, и фанаты
Эх.
Эх.
Сборная Венгрии заняла такое достойное четвертое место в группе смерти, что ее с выступлением на Евро точно нужно поздравить. Они только в самом конце проиграли Португалии, вырвали ничью у Франции и дважды вели против Германии — было близко к тому, чтобы выкинуть ее с турнира и пробиться в
Таблица менялась восемь раз, но решающий гол влетел на 84-й минуте (как и с португальцами) от Германии — 2:2, которые оставили венгров на последнем месте в группе.
Так уж выходит, что мы после собственного четвертого места второй день подряд показываем, в каком стиле еще можно заканчивать Евро. Во вторник Даша Конурбаева рассказывала об овациях в Глазго, тут даже с экрана было видно, насколько фанаты Венгрии благодарны своим за выступление, а сборная — болельщикам за поддержку.
После свистка вся команда подошла к трибуне с венгерскими болельщиками. Они вместе спели гимн.
Итальянский тренер Марко Росси тоже пел — он выучил сложный венгерский язык и специально перевел гимн, чтобы понимать, о чем поет.
«Мы были очень близки к подвигу. Не просто к историческому, а к совершенно невообразимому событию. Но даже в лучших сказках конец не всегда счастливый, — делился Марко России сразу после вылета. — Знаю, что по технике мы не лучшие в мире, но есть
Авторы голов в матче против немцев — опытный капитан Адам Салаи и молодой Андраш Шефер — плакали.
Болельщики очень гордились командой:
Потом все вместе сделали «Ху» — хлопки, которыми исландские болельщики заразили Европу на прошлом чемпионате Европы.
Если вы удивлены таким единением команды с фанатами, значит просто еще не видели, что творится в раздевалке венгров перед решающими матчами. Есть пример от Адама Салаи — после его речи (записана во время отбора к этому Евро) даже вам захочется выскочить на поле за Венгрию против Германии.
Очень жаль, что Евро-2020 потерял такую яркую команду.