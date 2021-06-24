«Русский делал матч прекрасным. Ждем в плей-офф». Что говорят в мире о судействе Карасева в игре Германия — Венгрия

23 июня завершились матчи группового этапа Евро-2020. Российский арбитр Сергей Карасев отработал игру между Германией и Венгрией, которая прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась вничью 2:2. По итогам матчей в «группе смерти» в плей-офф вышли Франция, Германия и Португалия. Венгрия, едва не совершившая чудо, осталась за бортом турнира.

Ниже — реакция иностранных болельщиков на то, как Карасев отсудил игру Германия — Венгрия.

«Между тем россиянин Карасев провел отличный матч», — написал в твиттере Раймонд ван Менен, тренер, работающий в академии голландского «Фейенорда».

«Гинтер не попадает по мячу, а бьет прямо в ногу Салаи. Что делает скупердяй Карасев? Не дает карточку», — поругал нашего арбитра болельщик из Турции.

«Что делает Карасев? Скажите вашему судье, чтобы он шел ##### (нафиг)», — судейство Сергея почему-то разозлило фаната из Франции под ником @salemmeite. Видимо, он поставил на тотал больше 6 желтых карточек.

«Пока очень нравится Карасев. Надеемся, на 1/8 финала назначат его, а не Зиберта (Даниэль Зиберт — футбольный судья из Германии — прим.)» — похвалил Карасева твиттер-аккаунт IG Schiedsrichter.

«Черт, этот парень (Карасев) прекрасно проводит время. Делает игру прекрасной», — говорит юзер из Нидерландов, зарегистрированный в твиттере под ником @wolkenkrabber13.

«Забыл сказать, но русский очень хорошо отсудил матч Венгрии и Германии. Игра рисковала стать очень склочной, и ему удалось это [предотвратить]. Рассчитываю увидеть его в плей-офф», — отметил работу Карасева аккаунт Claus von Schlieffen.