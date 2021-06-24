Мбаппе снова в восторге от встречи с кумиром — с каким обожанием он смотрит на Роналду!
Сыграли на Евро вничью.
Сыграли на Евро вничью.
Так вышло, что решающий матч Португалия — Франция оказался скорее про дружбу, чем про сражение. Сначала Роналду поздравил Карима Бензема с голом в португальские ворота, потом Криш снова тепло пообщался с Килианом Мбаппе.
Это встреча кумира с поклонником: все детство Мбаппе видел в Роналду ролевую модель. Теперь их значимость и статус постепенно сближаются, но француз все равно относится к Криштиану с почтением и даже смотрит на него с обожанием!
А как иначе, если ты все детство собирал плакаты с этим человеком, обклеивал им все стены и мечтал оказаться рядом — а теперь играешь как минимум на его уровне.
И после матча можешь просто поболтать.
«Кумир», — совсем не стеснясь, подписал Мбаппе фото с Роналду после матча Португалии и Франции пррошлой осенью.
Есть еще и такая фотка Килиана в углу с плакатами — это явно любимое место юного Мбаппе в квартире.
«Он фанат “Реала”, а Криштиану его кумир, — объяснял отец Килиана для France Football. — Он часами смотрел в интернете видео об игре Роналду».
В 14 Мбаппе крупно повезло: Зинедин Зидан пригласил его в «Реал», хоть семья и не думала о переезде в Мадрид всерьез. Недельный просмотр был простым подарком на день рождения: побывать на «Сантьяго Бернабеу», увидеть тренировки великих, встретиться с Криштиану Роналду, сделать фотографию на память.
Это фото до сих пор хранится в телефоне Килиана.
«Роналду — кумир моего детства, было безумно приятно встретиться с ним. Но
«ПСЖ» и «Ювентус» пересекались не так часто (а точнее — ни разу с 2017-го), поэтому на поле Мбаппе давно не встречался с кумиром (хотя заочно Криштиану его хвалил: «Мбаппе — это будущее и настоящее. Он фантастический футболист, очень быстрый. Он будущее».
Впервые на равных получилось, когда Франция и Португалия пересеклись в Лиге наций.
Недавно в интервью Esquire Мбаппе признался, что считает и Роналду, и Месси лучше себя: «Если вы говорите себе, что добьетесь большего, чем они, вы проявляете не эгоизм и не решимость — вы показываете, что не понимаете, о чем говорите. Эти игроки бесподобны, они нарушили все законы статистики. Они провели 10−15 невероятных лет».
У Роналду весной спрашивали, кого он считает лучшим из молодых — Криш, конечно же, выделил Мбаппе вместе с Эрлингом Холандом.
Сейчас момент ответственнее, чем тогда в Лиге наций, турнир статуснее, но отношения между Мбаппе и Роналду все те же.