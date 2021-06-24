Вячеслав Колосков: «Сборная Украины сейчас не сильнее России. Кто говорит обратное, говорит ерунду»

— Украина сейчас не сильнее России. Только в личной встрече можно определить, кто сильнее. Кто говорит обратное, говорит ерунду.

Все эти международные рейтинги ничего не значат. Сборная Украины всем понравилась. Они хорошо играли и поэтому заслуженно вышли из группы. Украинцы — молодцы!

Россия заслужила тот результат, который сейчас у неe есть. У всех были равные условия, — сказал Колосков.