Вячеслав Колосков: «Сборная Украины сейчас не сильнее России. Кто говорит обратное, говорит ерунду»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что нынешние сборные России и Украины находятся на примерно одном уровне.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что нынешние сборные России и Украины находятся на примерно одном уровне.
— Украина сейчас не сильнее России. Только в личной встрече можно определить, кто сильнее. Кто говорит обратное, говорит ерунду.
Все эти международные рейтинги ничего не значат. Сборная Украины всем понравилась. Они хорошо играли и поэтому заслуженно вышли из группы. Украинцы — молодцы!
Россия заслужила тот результат, который сейчас у неe есть. У всех были равные условия, — сказал Колосков.
Напомним, сборная России на проходящем чемпионате Европы не смогла пройти в